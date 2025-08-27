El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El primer ministro neerlandés, Dick Schoof. EFE

El primer ministro de Países Bajos supera la moción de censura tras la dimisión de varios ministros

Los miembros del gabinete en funciones habían renunciado por discrepancias sobre la falta de sanciones contra Israel por su ofensiva en Gaza

T. Nieva

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:20

El primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, ha superado este miércoles la moción de censura provocada por la renuncia el sábado de ... cinco ministros. Dejaron sus cargos por la falta de consenso del Gobierno de coalición en funciones sobre el endurecimiento de las sanciones contra Israel por su ofensiva en Gaza.

