El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Defensa británico, John Healey, habla en una conferencia de prensa conjunta, flanqueado por su homólogos de Italia y Alemania. Reuters

Reino Unido plantea a sus socios europeos reforzar la defensa aérea de la OTAN en Polonia

El ministro de Defensa británico plantea en una reunión con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Varosvia la necesidad de «estar preparados para responder de forma colectiva» a la escalada de agresión de Moscú

Ivannia Salazar

Londres

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:35

El ministro de Defensa británico, John Healey, anunció este miércoles en Londres que ha solicitado a las Fuerzas Armadas que estudien «todas las opciones posibles ... para reforzar la defensa aérea de la OTAN sobre Polonia» después de que varios drones rusos atravesaran el espacio aéreo polaco durante la madrugada de este miércoles. Healey, que habló tras una reunión con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Polonia en el marco del grupo E5, recalcó que el Reino Unido no puede permanecer indiferente ante lo que calificó como una escalada de la agresión de Moscú. «Tenemos que estar preparados para responder de forma colectiva. Rusia está poniéndonos a prueba con acciones temerarias, peligrosas y sin precedentes. Una vez más nos mantendremos firmes», afirmó en una comparecencia junto a sus colegas europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  3. 3 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  4. 4 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  5. 5

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  6. 6 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  7. 7 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  8. 8 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Reino Unido plantea a sus socios europeos reforzar la defensa aérea de la OTAN en Polonia

Reino Unido plantea a sus socios europeos reforzar la defensa aérea de la OTAN en Polonia