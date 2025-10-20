Robo en el Louvre: la corona de más de mil diamantes que los ladrones dejaron en la calle La pieza perteneció a la española Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III

P. Álvarez Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 11:17 | Actualizado 11:31h.

El robo en el Louvre de París ha dejado a Francia sumida en el desconcierto. La forma en la que los ladrones entraron al museo más visitado del mundo ha causado perplejidad y ha despojado al país galo de un tesoro de valor incalculable. Los encapuchados entraron por un elevador, rompieron la ventana, accedieron a la sala Apolo y se llevaron ocho joyas de la época imperial napoleónica. Todo en siete minutos. Poco después de tremendo expolio apareció en la calle junto a otros enseres la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III nacida en España en 1826.

Dimensiones Altura: 13 cm

Ancho: 15 cm

Diámetro: 15 cm

Se desconocen los motivos por los que los ladrones abandonaron una joya que puede llegar a costar decenas de millones de euros, pero el hecho es que la Policía la halló en la calle y con algunos daños poco después del suceso.

La corona de la emperatriz Eugenia de Montijo está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas y es un regalo que su esposo, Napoleón III, encargó en 1855 al orfebre Alexandre-Gabriel Lemonnier. El resultado fue una pieza que «revela el esplendor del Segundo Imperio, así como el virtuosismo de los joyeros de la época», describe el Louvre.

Precio

Tras la caída del III Imperio francés, la corona le fue devuelta a la emperatriz Eugenia en el exilio en 1875 y la española posteriormente se la legó a la princesa María Clotilde Napoleón. En 1988 fue vendida en subasta por 13,5 millones de dólares y cuatro años después se donó al Louvre para garantizar su conservación pública. Por tanto, actualmente la pieza, que lleva más de mil diamantes y medio centenar de esmeraldas, puede llegar a costar decenas de millones de dólares.

Ampliar Descripción de la joya «Los ocho arcos en forma de águila estaban hechos de oro cincelado, mientras que los demás forman palmetas de diamantes, incluyendo una grande en el centro. Cada palmeta está flanqueada por dos esmeraldas. Los arcos se unen bajo un globo de diamantes realzado por un círculo y un semicírculo formado por treinta y dos esmeraldas y rematado por una cruz compuesta por seis brillantes. En total, 1354 diamantes, 1136 rosas y 56 esmeraldas» Fuente: Museo Louvre

