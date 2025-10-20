El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La corona de la emperatriz Eugenia de Montijo que apareció tras ser robada en el museo Louvre.

Robo en el Louvre: la corona de más de mil diamantes que los ladrones dejaron en la calle

La pieza perteneció a la española Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III

P. Álvarez

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:17

Comenta

El robo en el Louvre de París ha dejado a Francia sumida en el desconcierto. La forma en la que los ladrones entraron al museo más visitado del mundo ha causado perplejidad y ha despojado al país galo de un tesoro de valor incalculable. Los encapuchados entraron por un elevador, rompieron la ventana, accedieron a la sala Apolo y se llevaron ocho joyas de la época imperial napoleónica. Todo en siete minutos. Poco después de tremendo expolio apareció en la calle junto a otros enseres la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III nacida en España en 1826.

Dimensiones

Dimensiones

  • Altura: 13 cm

  • Ancho: 15 cm

  • Diámetro: 15 cm

Se desconocen los motivos por los que los ladrones abandonaron una joya que puede llegar a costar decenas de millones de euros, pero el hecho es que la Policía la halló en la calle y con algunos daños poco después del suceso.

La corona de la emperatriz Eugenia de Montijo está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas y es un regalo que su esposo, Napoleón III, encargó en 1855 al orfebre Alexandre-Gabriel Lemonnier. El resultado fue una pieza que «revela el esplendor del Segundo Imperio, así como el virtuosismo de los joyeros de la época», describe el Louvre.

Precio

Tras la caída del III Imperio francés, la corona le fue devuelta a la emperatriz Eugenia en el exilio en 1875 y la española posteriormente se la legó a la princesa María Clotilde Napoleón. En 1988 fue vendida en subasta por 13,5 millones de dólares y cuatro años después se donó al Louvre para garantizar su conservación pública. Por tanto, actualmente la pieza, que lleva más de mil diamantes y medio centenar de esmeraldas, puede llegar a costar decenas de millones de dólares.

Descripción de la joya

«Los ocho arcos en forma de águila estaban hechos de oro cincelado, mientras que los demás forman palmetas de diamantes, incluyendo una grande en el centro. Cada palmeta está flanqueada por dos esmeraldas. Los arcos se unen bajo un globo de diamantes realzado por un círculo y un semicírculo formado por treinta y dos esmeraldas y rematado por una cruz compuesta por seis brillantes. En total, 1354 diamantes, 1136 rosas y 56 esmeraldas»

Fuente: Museo Louvre

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  3. 3 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  4. 4 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  5. 5 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  6. 6

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  7. 7 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  8. 8 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10 Conoce a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Robo en el Louvre: la corona de más de mil diamantes que los ladrones dejaron en la calle

Robo en el Louvre: la corona de más de mil diamantes que los ladrones dejaron en la calle