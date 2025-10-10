El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Maduro y Zapatero tras una reunión en el palacio presidencial de Caracas en 2018. EFE

Sánchez guarda silencio mientras el PP señala los vínculos de Zapatero con Maduro

La concesión del galardón a la líder opositora irrumpe de lleno en la política española e incomoda al Gobierno y al PSOE

T. Nieva | M. A. Alfonso

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:02

Comenta

La concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha supuesto un terremoto en la política española, donde el capítulo venezolano, tan ... presente en otras épocas, vuelve a irrumpir con fuerza incomodando sobremanera al Gobierno y al PSOE e insuflando al PP nuevos bríos para denunciar los vínculos socialistas con el régimen de Nicolás Maduro y, sobre todo, del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Tal es la incomodidad que Pedro Sánchez evitó este viernes pronunciarse en sus redes sociales para felicitar a Corina o valorar la decisión de la academia noruega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  3. 3 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  4. 4

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  5. 5

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  10. 10

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez guarda silencio mientras el PP señala los vínculos de Zapatero con Maduro

Sánchez guarda silencio mientras el PP señala los vínculos de Zapatero con Maduro