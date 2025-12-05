El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Volodímir Zelenski baja junto a su esposa del avión presidencial en el aeropuerto de Dublín. AFP

Ucrania confirma que drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski en su viaje a Irlanda

Dublín alertó a Kiev de la presencia de al menos cinco aparatos en pleno vuelo del presidente, cuyo trayecto no se vio afectado por el incidente

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:03

Comenta

El avión en el que viajaba el pasado lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con destino a Irlanda vivió un momento tenso en pleno vuelo. ... Drones de origen desconocido acompañaron a la aeronave antes de su aterrizaje en el aeropuerto de Dublín, ha relatado el asesor de comunicaciones presidencial, Dmitri Litvin, al portal de información RBC Ucrania. «El país anfitrión es responsable de la seguridad. Según su información, dichos drones sí estaban presentes, pero esto no afectó en absoluto la visita», ha aclarado Litvin.

