El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los 27 ministros de Exteriores de la UE. Reuters

Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

España propone un plan de acción a los ministros de Exteriores de la Unión y abre un debate sobre el ineficaz funcionamiento del bloque

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:24

Hay unanimidad entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea: «Es hora de pasar de las palabras a los hechos» en lo que ... se refiere a la situación en Gaza. Sin embargo, los países del bloque están divididos a la hora de decidir qué se debe hacer: «Es evidente que no hay acuerdo en cómo lograr que Israel cambie de rumbo» en la Franja. Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, ha sido muy clara en sus declaraciones de este sábado tras la reunión ministerial informal de los 27, un encuentro que abrió un debate fundamental: el de la necesidad de que exista unanimidad para tomar decisiones relevantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  2. 2 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  3. 3

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  4. 4

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  5. 5 El Sporting solo sabe ganar
  6. 6 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel