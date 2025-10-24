El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Marco Rubio visita el Centro de Coordinación Civil y Militar de Israel. AFP

Estados Unidos insiste en el desarme de Hamás o «si no, se le forzará»

Marco Rubio, de visita en Israel, descarta la participación de la UNRWA en el plan de paz y duda sobre la Autoridad Palestina

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:59

Comenta

La relación de Estados Unidos e Israel pasa por un momento delicado. El presidente de la superpotencia americana, Donald Trump, es el principal aliado del ... país hebreo, y en su Parlamento logró la semana pasada una ovación casi unánime, con halagos tanto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, como del líder de la oposición, Yair Lapid. «Es el mejor presidente de Estados Unidos para Israel», han reiterado incluso los miembros de la ultraderecha que apuntalan al gobierno del Likud en el poder y que agradecen los esfuerzos de Trump para lograr la paz en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  4. 4 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  5. 5

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  6. 6 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  9. 9 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  10. 10

    Dieciocho horas en vilo en Gijón por un incendio intencionado en el Monte Areo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Estados Unidos insiste en el desarme de Hamás o «si no, se le forzará»

Estados Unidos insiste en el desarme de Hamás o «si no, se le forzará»