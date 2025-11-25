El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo ¡Asturias suma una nueva estrella Michelin!
Amigos y familiares trasladan el cuerpo de un palestino fallecido en un ataque israelí en Gaza. AFP

Hamás entrega un nuevo cuerpo y se acerca a la segunda fase del acuerdo en Gaza

Israel sostiene que la demora en la devolución de los dos cadáveres aún pendientes supone una ruptura del plan de paz

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Hamás y Yihad Islámica entregaron este martes un nuevo cuerpo a Israel. Si se confirma que son los restos de uno de los rehenes que ... quedan en Gaza, supondría que únicamente quedarían dos cuerpos aún por entregar. Sin embargo, Israel considera que esta demora en la entrega de los restos mortales es una violación del acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 9 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hamás entrega un nuevo cuerpo y se acerca a la segunda fase del acuerdo en Gaza

Hamás entrega un nuevo cuerpo y se acerca a la segunda fase del acuerdo en Gaza