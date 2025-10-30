El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vehículos de la Cruz Roja trasladan los cadáveres entregados ayer por Hamás. Reuters

Hamás reanuda la entrega de cuerpos de rehenes tras los bombardeos de Israel

Los islamistas dan a la Cruz Roja Internacional otros dos cadáveres tras haber suspendido las exhumaciones por los ataques de Netanyahu que dejaron más de cien muertos en Gaza

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Después de 48 horas de máxima tensión en Gaza, Hamás entregó este jueves dos nuevos cuerpos a la Cruz Roja Internacional. Los islamistas habían decidido ... suspender la entrega el martes debido a los bombardeos israelíes decretados por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dejaron más de cien muertos. Pero, tras el restablecimiento del alto el fuego por parte de enemigo, efectuaron una nueva entrega. Si se confirma que los cuerpos pertenecen a rehenes, quedarán aun once por entregar.

