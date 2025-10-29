El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los servicios de emergencia rescatan el cuerpo de una de las víctimas mortales en los bombardeos sobre Gaza. Reuters

Israel reanuda el alto el fuego en Gaza tras una noche de sangrientos bombardeos

Al menos 100 palestinos muertos, entre ellos decenas de niños, tras una jornada en la que los israelíes acusaron al enemigo de abrir fuego contra sus tropas en el sur de la Franja y matar a un soldado

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:03

Comenta

La palabra de Donald Trump mantiene su peso en Gaza e Israel anunció que «reanuda la aplicación del alto el fuego» después de una noche ... de intensos bombardeos que dejaron al menos 100 palestinos muertos, entre ellos decenas de niños, según fuentes médicas locales. El acuerdo mostró una vez más su fragilidad tras una jornada en la que los israelíes acusaron al enemigo de abrir fuego contra sus tropas en el sur de la Franja y matar a un soldado. Como ocurrió hace una semana, cuando murieron otros dos soldados, Hamás negó su implicación, pero Benjamín Netanyahu ordenó «ataques contundentes» y la noche fue sangrienta en la Franja. Trump explicó que Israel respondió al ataque tras la muerte de un soldado israelí, pero dejó claro que «nada pondrá en peligro» el acuerdo y exigió a Hamás «un comportamiento correcto».

