El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen general de la manifestación de los ultraortodoxos. Reuters

Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento

Sus dos principales partidos políticos amenazan con hacer caer el Gobierno de Netanyahu si la legislación recibe luz verde en el Parlamento

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Jerusalén se tiñó este jueves de blanco y negro en la jornada de la 'marcha del millón de hombres' convocada por los judíos ultraortodoxos en ... contra de la ley de reclutamiento. Cientos de miles de jaredíes, 200.000 según los medios locales, tomaron las calles de la ciudad santa, bloquearon carreteras durante dos horas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad para protestar en contra de los planes que persiguen que puedan ser llamados a filas como el resto de israelíes. Las consignas más coreadas fueron «no creemos en el gobierno de los herejes», «preferimos morir antes que alistarnos» o «el estudio de la Torá es nuestro ejército». Como es habitual en sus concentraciones, también atacaron a periodistas que cubrían la movilización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  9. 9

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  10. 10

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento

Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento