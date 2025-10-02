El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Columna de humo durante un bombardeo en Gaza. EFE

Hamás aún no da su respuesta al plan de Trump y rechaza el papel de Blair en la posguerra

La milicia islamista se encuentra dividida entre los que apuestan por aceptarlo con matices y los que optan por seguir la lucha armada

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:42

Comenta

El reloj corre y Hamás no ha dado una respuesta oficial a la propuesta de veinte puntos presentada por Donald Trump para poner fin a ... la guerra en Gaza. El ultimátum del presidente de Estados Unidos concluye el fin de semana y desde Catar pidieron un día más a los islamistas que acepten el texto como una hoja de ruta sobre la que poder negociar. El Canal 12 de la televisión israelí indicó que la milicia pretende introducir modificaciones o apreciaciones en la totalidad de los puntos y que rechaza el papel que se otorga al ex primer ministro británico Tony Blair como gran actor en la posguerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  5. 5

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  6. 6

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  7. 7 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hamás aún no da su respuesta al plan de Trump y rechaza el papel de Blair en la posguerra

Hamás aún no da su respuesta al plan de Trump y rechaza el papel de Blair en la posguerra