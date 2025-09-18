Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria

En una nueva jornada sangrienta en Gaza, con decenas de palestinos muertos en el avance de las tropas en Ciudad de Gaza y cuatro soldados ... fallecidos en Rafah por la explosión de un artefacto al paso de su vehículo, la tensión que emana de la Franja alcanzó la frontera entre Israel y Jordania. Dos israelíes fueron asesinados en el cruce de Allenby a manos de un camionero jordano que portaba ayuda humanitaria para Gaza, según informaron los militares. «Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista en el lugar de los hechos», señaló el ejército tras un ataque que las autoridades jordanas investigan. Según los primeros informes difundidos por medios israelíes, el agresor abrió fuego con una pistola contra las personas en el cruce antes de la inspección del camión. Después bajó del vehículo y apuñaló a las dos víctimas hasta la muerte.

Este es el segundo ataque mortal que se produce en este paso fronterizo desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023. En septiembre del año pasado, otros 3 israelíes fueron abatidos a tiros en este mismo paso. Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, escribió en X que «este es otro resultado de la vil incitación en Jordania. Es el resultado de repetir la campaña de mentiras de Hamás». Los islamistas, en un comunicado, aplaudieron la «heroica operación» y dijeron que demuestra que la determinación del pueblo de la región es «más fuerte que la máquina de opresión y terror» y que los intentos de aislar a los palestinos de su entorno árabe e islámico fracasarán.

Éxodo por la fuerza

La muerte de los 4 soldados en Rafah, una zona arrasada donde aparentemente el ejército daba por anulada la resistencia armada, demostró que Hamás mantiene capacidad operativa para la colocación de artefactos explosivos improvisados en las rutas empleadas por los militares. Analistas de seguridad alertan de que en Ciudad de Gaza el peligro es que las calles se conviertan en una trampa mortal para los miles de soldados que entran por tierra. De momento los tanques han llegado a barrios como Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa. Los israelíes mantienen el apagón de comunicaciones en la ciudad, lo que suelen hacer cuando ponen en marcha operaciones a gran escala.

Atentado El conductor fue abatido tras bajarse de la cabina y acuchillar a sus víctimas en el paso fronterizo

Ataque El ejército ha apagado la cobertura telefónica y de Internet en la capital de la Franja

Un día más la carretera al sur se llenó de miles de civiles obligados a dejar sus casas por la fuerza. El canal Al Jazeera mantiene un equipo en la salida de Ciudad de Gaza que informó sobre «ataques constantes. Hay ataques aéreos con drones y aviones de combate. El ejército israelí utiliza robots teledirigidos cargados de explosivos para volar edificios. Los ataques a barrios superpoblados están sembrando pánico y miedo, y empujando a la gente literalmente a huir para salvar la vida. Estamos viendo oleadas de personas que huyen». El destino es la supuesta zona humanitaria de Al Mawasi, donde ya no entra más gente y apenas hay servicios.

Negociación incierta

Pese al intento de asesinato de la cúpula política de Hamás en Doha, los medios israelíes informaron de un nuevo intento para alcanzar un acuerdo para la liberación de los rehenes. Israel bombardeó hace una semana la sala en la que los islamistas discutían la última propuesta presentada por Donald Trump, mataron a 6 personas, pero a ninguno de los líderes importantes del movimiento. El Canal 12 de Israel aseguró que, aprovechando la presencia de Trump en Londres, Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos, se reunió con Steve Witkoff, el mediador de la Casa Blanca.

Los estadounidenses estarían presionando para que Israel haga algún tipo de gesto para apaciguar a los cataríes, enojados tras el ataque sorpresa en Doha. La ventana parece muy pequeña porque Netanyahu insiste en que sólo aceptará la rendición y desaparición de Hamás. El primer ministro se ha encargado de hacer saltar por los aires todas las propuestas de acuerdo que se han puesto sobre la mesa porque se niega a aceptar el final de la guerra.

El brazo armado de los islamistas difundió a través de Telegram un comunicado sobre los rehenes para explicar que «están dispersos por los barrios de la ciudad de Gaza, y no les perdonaremos la vida mientras Netanyahu haya decidido matarlos. Iniciar y expandir esta operación criminal significa que no obtendrán ni un solo prisionero, ni vivo ni muerto, y su destino será el mismo que el de Ron Arad«, declararon las Brigadas Qassam, en alusión al miembro de la fuerza aérea israelí declarado oficialmente desaparecido desde octubre de 1986. Las Brigadas Al Qassam aseguraron en el texto que «hemos preparado un ejército de mártires y miles de emboscadas y bombas de ingeniería. Gaza será un cementerio para sus soldados».