Yair Netanyahu hace bueno el dicho 'de tal palo, tal astilla'.
El perfil

El Netanyahu más radical y escandaloso

Yair, el primogénito del primer ministro israelí, usa las redes para reventar relaciones diplomáticas y poner en jaque al gobierno de su padre

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:02

Quien crea que es difícil ser más radical que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se equivoca. Porque el político del Likud tiene un hijo, ... el primogénito, que le deja a la altura del barro. Se llama Yair, tiene 34 años, estudió teatro, reside en Miami y ha logrado convertirse en una figura aún más polémica que la de su padre. No solo en lo político, donde está a partir un piñón con Benjamín, sino también en otros ámbitos, ya que ha estado envuelto en todo tipo de escándalos.

