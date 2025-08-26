El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palestinos transportan el cadáver de un periodista asesinado en el ataque israelí contra el hospital Al Nasser de Jan Younis. EP

La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital

La condena internacional ha sido proporcional al silencio en el Estado judío

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 26 de agosto 2025, 19:26

Despedir a colegas se ha convertido en una triste realidad semanal entre los periodistas de Gaza. Israel asesinó el lunes a cinco reporteros en el ... doble ataque contra el hospital Al Nasser de Jan Younis -Hossam al-Masri, Mohammad Salama, Maryam Abu Daqqa, Muath Abu Taha y Ahmed Abu Aziz- y a un sexto, Hasan Douhan, en la supuesta 'zona humanitaria' de Al Mawasi. La condena internacional ha sido proporcional al silencio en el Estado judío, que ha tratado de pasar página lo antes posible ante una acción que los analistas señalaron como claro ejemplo de crimen de guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital

La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital