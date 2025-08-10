El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante su reunión de urgencia de este domingo en para abordar los nuevos planes militares de Israel en Gaza. Naciones Unidas

La propuesta israelí de ocupar la totalidad de Gaza fractura al Consejo de Seguridad

El respaldo de EE UU choca con la amplia condena a Netanyahu, que alega que su plan es «la mejor forma de acabar con la guerra»

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:22

La reunión de urgencia celebrada este domingo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el nuevo plan militar israelí de ocupar la ... totalidad de Gaza volvió a dejar al descubierto la incapacidad de aunar posiciones. Aunque los mensajes de condena al plan de Benjamín Netanyahu fueron generalizados, Estados Unidos ejerció una vez más de gran valedor. La incendiaria alocución de su embajadora en la ONU, Dorothy Shea, bastó para desbaratar cualquier esperanza de emitir una declaración unánime de sus miembros permanentes que pudiera dar marcha atrás a la operación que espera poner en marcha Tel Aviv «en un plazo bastante breve», según avanzó el primer ministro hebreo en una comparecencia para medios extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  4. 4 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  7. 7 León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios
  8. 8 Fallece a los 86 años Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar de Gijón
  9. 9 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  10. 10 La actriz Elena Rivera disfruta de la buena gastronomía de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La propuesta israelí de ocupar la totalidad de Gaza fractura al Consejo de Seguridad

La propuesta israelí de ocupar la totalidad de Gaza fractura al Consejo de Seguridad