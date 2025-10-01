Somos Asturies condena el asalto a la flotilla: «España debe actuar ya para frenar el genocidio en Gaza» Covadonga Tomé condena la interceptación israelí mientras la misión humanitaria, con medio millar de activistas, afronta un escenario de máxima tensión

N. V. Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:24

La portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha condenado este miércoles «las acciones de asalto por parte del Estado genocida de Israel» contra la Flotilla de la Paz rumbo a Gaza, integrada por 500 activistas de distintos países que transportan medicinas, alimentos y material escolar. La diputada además recordó la presencia de la asturiana Anabel Montes, voluntaria de la ONG Emergency, y de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y reclamó al Gobierno de España «medidas rotundas» para frenar lo que calificó de genocidio, así como piden al Ejecutivo asturiano la ruptura «inmediata» de toda relación «con empresas israelíes vinculadas, de forma directa o indirecta, con la ocupación del territorio palestino».

El pronunciamiento llega en un momento crítico: la llamada Global Sumud Flotilla ha sido interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales, en un operativo que prevé el traslado forzoso de los activistas a puertos israelíes para su posterior deportación.

La misión, que zarpó de Barcelona a finales de agosto con más de 50 embarcaciones, se ha convertido en el mayor intento de romper el bloqueo naval sobre Gaza en casi dos décadas. Mientras España e Italia han desplegado buques de apoyo sin entrar en la zona de riesgo, la comunidad internacional sigue reclamando un alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios, en un contexto en el que la Franja afronta una crisis humanitaria sin precedentes.