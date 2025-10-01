El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Parte de la flotilla Global Sumud. Reuters

Somos Asturies condena el asalto a la flotilla: «España debe actuar ya para frenar el genocidio en Gaza»

Covadonga Tomé condena la interceptación israelí mientras la misión humanitaria, con medio millar de activistas, afronta un escenario de máxima tensión

N. V.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:24

La portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha condenado este miércoles «las acciones de asalto por parte del Estado genocida de Israel» contra la Flotilla de la Paz rumbo a Gaza, integrada por 500 activistas de distintos países que transportan medicinas, alimentos y material escolar. La diputada además recordó la presencia de la asturiana Anabel Montes, voluntaria de la ONG Emergency, y de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y reclamó al Gobierno de España «medidas rotundas» para frenar lo que calificó de genocidio, así como piden al Ejecutivo asturiano la ruptura «inmediata» de toda relación «con empresas israelíes vinculadas, de forma directa o indirecta, con la ocupación del territorio palestino».

El pronunciamiento llega en un momento crítico: la llamada Global Sumud Flotilla ha sido interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales, en un operativo que prevé el traslado forzoso de los activistas a puertos israelíes para su posterior deportación.

La misión, que zarpó de Barcelona a finales de agosto con más de 50 embarcaciones, se ha convertido en el mayor intento de romper el bloqueo naval sobre Gaza en casi dos décadas. Mientras España e Italia han desplegado buques de apoyo sin entrar en la zona de riesgo, la comunidad internacional sigue reclamando un alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios, en un contexto en el que la Franja afronta una crisis humanitaria sin precedentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  5. 5 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  6. 6 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  7. 7 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  10. 10

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Somos Asturies condena el asalto a la flotilla: «España debe actuar ya para frenar el genocidio en Gaza»

Somos Asturies condena el asalto a la flotilla: «España debe actuar ya para frenar el genocidio en Gaza»