Fallece en Avilés Jesús Alberto Campa, padre del concejal Manuel Campa

Extrabajador de la rula de Avilés y militante socialista, había sido muy activo en la asociación Tierno Galván

LVA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:05

Jesús Alberto Campa Riestra falleció ayer en Avilés a los 87 años de edad. Extrabajador de la Rula de Avilés y militante socialista, había sido muy activo en la asociación Tierno Galván, especialmente en los últimos años. Era, además, el padre del seccretario general de la Agrupación Socialista de Avilés y portavoz del gobierno, Manuel Campa. Campa Riesta deja mujer, dos hijos y dos nietas.

El velatorio tiene lugar en la sala 4 del tanatorio de Avilés y su funeral está previsto que se celebre mañana martes en la iglesia de San Nicolás de Bari, tras lo que recibirá sepultura en el cementerio parroquial de San Cristóbal de Entreviñas.

