Fallece Puri Citoula, una de las pioneras del fotoperiodismo asturiano

Domingo, 28 de septiembre 2025

La fotógrafa Purificación Citoula, trabajadora durante décadas de EL COMERCIO, ha fallecido a los 68 años. La noticia ha causado hondo pesar entre quienes fuimos sus compañeros y compartimos con ella muchas horas de trabajo. Puri, para todos, comenzó sus tareas en el campo de la fotografía a mediados de los años setenta en su Galicia natal, con tan solo 17 años, como fotógrafa de prensa, profesión a la que quedaría vinculada para siempre.

En 1984 se incorporó a la redacción de este diario. Eran años en los que la fotografía digital no había llegado y el revelado era totalmente manual. Aunque las nuevas tecnologías cambiaron su forma de captar las imágenes su empeño y su pasión nunca varió y siempre defendió la pureza de las imágenes. «Hay que medir bien la luz, buscar el encuadre, etc., y si no lo puedes hacer todo bien entonces puedes corregir algo detrás, pero la foto no se hace en el ordenador ni en el laboratorio. La foto debe salir de la cámara», aseguraba.

Fue una de las pioneras en la fotografía de prensa en Asturias y por su objetivo pasaron muchos de los momentos esenciales y de los personajes de esta tierra, a la que quedó vinculada para siempre, aunque nunca se olvidó de Dodro (A Coruña), donde nació y adonde regresaba con frecuencia.

Nada se interponía cuando Puri quería hacer una foto. Por su cámara pasaron conflictos laborales, ruedas de prensa, entrevistas, sucesos, en los que siempre fue especialmente respetuosa con las víctimas. Le gustaban especialmente los retratos y sabía captar los gestos y el carácter de quienes se ponían ante ella como pocos. «Tienes que fotografiar a los dos bandos, los tres, o los que sean, y si estás a favor de uno, el otro siempre va a salir perjudicado. Cuando estás trabajando, eres neutral», decía con frecuencia. Y lo cumplía siempre.

Puri fue una de las primeras mujeres en empuñar la cámara como fotógrafa de prensa en Asturias, maestra de muchas que llegaron detrás. Su carácter expansivo, su risa fuerte y aquel genio marca de la casa que rápidamente se transformaba en cariño serán siempre recordados en la familia de EL COMERCIO, donde hasta su jubilación también trabajó su inseparable marido, Serafín, jefe de la rotativa. Puri deja a una hija y dos nietas, su auténtica pasión, porque su familia era lo más valioso para ella.