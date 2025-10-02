El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asier Garitano. ARIENZA
FONDO NORTE

Doctor Asier y Míster Garitano

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:25

En el fútbol se dan grandes paradojas. Por ejemplo, tener un entrenador amarrategui donde los haya y que no tenga anotado en su casillero un ... solo empate. El curso pasado, 5 victorias y 3 derrotas. Este, 3 victorias y 4 derrotas. O sea, ni una igualada en quince partidos disputados cuando su estrategia sobre el césped invita a pensar en cerocerismos o 'unismos' en grado sumo. Es contradictorio Asier Garitano en sus números. Y también lo es en sus estrategias dentro de un mismo partido. Pues nos ha dejado bien claro su objetivo cuando el viento sopla a favor y se rebasa el ecuador del partido: todos atrás. Y así, con cinco defensas y la mente puesta en el pitido final, nos han llegado cuatro derrotas seguidas en los últimos cuatro encuentros.

