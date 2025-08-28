El tridente del Sporting

Adrián Ausín Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 08:58 Comenta Compartir

Empezar la Liga con dos victorias, por menores que fueran los rivales, inyecta una dosis de optimismo 'súper' en el depósito de gasolina rojiblanco. La larga travesía del desierto que supone una competición con 42 partidos se ve con mejores ojos teniendo esos seis puntos iniciales en el zurrón, que aspiramos a convertir en nueve el viernes contra la Leonesa.

Si miramos al final del curso pasado como punto de partida, vemos un Sporting salvado por la campana con el buen hacer de Asier Garitano, que con 5 victorias y 3 derrotas firmó una salvación tranquila donde había muchas zozobras. Tras comenzar bien el año de Albés, llegaron los agujeros en una depauperada defensa, con el peor Rober Pier, y la falta de puntería en ataque. La duda era si el Grupo Orlegui seguiría desguazando el Sporting un verano más. Afortunadamente, no. El desastre de las ventas baratas, el desastre de cambiar quince jugadores cada verano y la fuga del Oviedo a Primera trazando el camino a seguir parecieron hacer reflexionar a la propiedad mexicana, que se rascó el bolsillo para fichar a los cedidos Gelabert y Dubasin. Excelente decisión con el hándicap de haberles firmado sendos contratos de solo tres años, que pasan volando. Mucho mejor habrían sido cinco. Perrin y Vázquez vinieron a dar solidez en defensa. Al menos, son expeditivos. Mientras Corredera, Smith y Loum aportan músculo en el doble pivote.

Bien por los fichajes, aunque el mejor para el curso 25/26 será Gaspar si no se lesiona (ahora mismo renquea, grrrr) y vuelve a ser el atacante de los diez goles por año. Empezamos la Liga con un tridente diferencial en Segunda, con tres jugadores llamados a ganar muchos partidos, a marcar muchos goles (juntos pueden rondar los treinta si la cosa va bien) y a aportar la dosis de buen fútbol que requiere el aficionado para que el recibu le reporte alguna alegría visual además de los puntos.

Con este tridente en forma no habrá debate del nueve. Los tres candidatos, con Otero por delante, pese a no ser ni por asomo delantero centro, pueden hacer una cifra de goles que les complemente. Incluso una rácana –digamos 8 Otero, 4 Caicedo, 4 Amadou– puede ser suficiente para que salgan los números caso de que los interiores no solo ataquen sino que también goleen.

Arranca la Liga 25/26 con algún candidato claro a subir. El Racing, por ejemplo, que mantiene bloque y entrenador y quizá lo logre a la tercera. El Dépor, un histórico bien untado de dinero. El Almería de Rubí, el Valladolid recién descendido y por qué no el Sporting.

El amarrateguismo de Asier Garitano da frutos, el doble pivote arma los equipos con hormigón y en nuestro caso dará alas al tridente para irse arriba con las espaldas cubiertas. Los últimos ascensos fueron con el sistema estrella de Segunda –el 4-2-3-1–, al que Garitano está abonado. Renunciar a ser un Barça de Segunda es higiénico mentalmente y eficaz en el casillero de los puntos. Mejor modestia, humildad, bloque y contraataque. Venimos de demasiados desengaños. Mejor buscar el milagro del ascenso desde la prudencia, desde el prisma del entrenador de Vergara.

Solo hay un puesto sin recambio claro: Gelabert. En caso de necesitar un sustituto el más versátil para ese puesto sería Dubasin, con Otero entonces en su sitio y un nueve arriba. Crucemos los dedos con el tema de las lesiones. Como en el ascenso de Abelardo. La cosa no pinta mal. Ningún rival es de los llamados 'de otra Liga'. Si creemos en nosotros mismos, ahí vamos a estar.