¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Descansar en paz

Descansar en paz

Alberto Zurrón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Para un abogado no es fácil trabar amistad con un juez, pero a veces lo imposible no es el antónimo del milagro, sino la urgencia ... de saltar los muros cuando al otro hay algo o alguien que merece la pena. Y hablando de pena duele que haya que deshacer la frase hecha para clavar el sustantivo en las entrañas hasta la empuñadura, tantas veces como recuerdos aquí me dejas, que no son pocos, desde aquel memorable 26 de julio de 2020 en que diste una patada a la pandemia para unirte como invitado a mi boda hasta los tercos días que no se terminaban porque hablar de Derecho no daba para nada, pero hacerlo de literatura daba para todo, incluyendo todas las presentaciones que hiciste de mis libros. La última el año pasado, enfermo ya de la muerte que hoy te ha llevado, pero sano de las pasiones que me dejas y nos dejas a borbotones.

