Descansar en paz

Para un abogado no es fácil trabar amistad con un juez, pero a veces lo imposible no es el antónimo del milagro, sino la urgencia ... de saltar los muros cuando al otro hay algo o alguien que merece la pena. Y hablando de pena duele que haya que deshacer la frase hecha para clavar el sustantivo en las entrañas hasta la empuñadura, tantas veces como recuerdos aquí me dejas, que no son pocos, desde aquel memorable 26 de julio de 2020 en que diste una patada a la pandemia para unirte como invitado a mi boda hasta los tercos días que no se terminaban porque hablar de Derecho no daba para nada, pero hacerlo de literatura daba para todo, incluyendo todas las presentaciones que hiciste de mis libros. La última el año pasado, enfermo ya de la muerte que hoy te ha llevado, pero sano de las pasiones que me dejas y nos dejas a borbotones.

Valiente y de una pieza hasta el final nada te ha turbado y nada te ha espantado, salvo pasar un solo día sin hambre de saber o lejos de esos miles de libros que forraban tu casa como una segunda piel y que hoy se quedan vacíos de tacto y mudos de enseñanzas al despedir a quien todo lo había ya tocado y casi todo lo había ya aprendido. Si he de quedarme con una foto es más bien aquel vídeo que me enviaste años ha con 'Choco' hundiéndose en la nieve y tú detrás, celebrando a voces sus saltos, sólo que aquella nieve era de verdad y ahora es la mentira de una vida que parecía ir para largo y, sin embargo, lo único que se ha vestido de largo es ella, la muerte. Descansa en paz, tú que puedes. Aquí no podemos.

