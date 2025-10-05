El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Daniel Castaño
Editorial de EL COMERCIO

Asturias, contra un peaje ilegal y gravoso

La región, con su reivindicación sobre el Huerna, tiene ante sí la oportunidad de deciren voz alta que basta ya de tanto agravio y desconsideración hacia esta tierra

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El dictamen de la Comisión Europea impugnando la prórroga del peaje del Huerna supone una excelente noticia para los asturianos que vieron cómo en ... el 2000 el Gobierno de José María Aznar prolongaba la tasa por otros veintinueve años más. Se abre ante nuestros ojos la posibilidad de su supresión. Retirar las barreras está en manos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, sorprendentemente, en vez de negociar la forma de acabar con la tasa, ha decidido rechazar el dictamen de la autoridad comunitaria arguyendo que el peaje es legal porque estuvo respaldado por los informes preceptivos de la Administración. El Ministerio de Transportes culpa al Gobierno del PP de la prórroga y, a la vez, defiende la legalidad de la misma frente al criterio de Bruselas que califica la decisión contraria a derecho porque la modificación del contrato original equivale a una nueva adjudicación que debería haberse sometido a concurso público. La empresa concesionaria obtuvo una posición de privilegio frente a la competencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  3. 3 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  4. 4 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  6. 6 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  7. 7 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón
  10. 10 Diego Baeza negocia la rehabilitación del Palacio de Trasona como hotel de deportistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias, contra un peaje ilegal y gravoso

Asturias, contra un peaje ilegal y gravoso