Debate de orientación política: seis años después, el resurgir de Asturias

Dígase renacer, resucitar o la preferida de Adrián Barbón: resurgir. Cualquiera vale para referirse a Asturias, dos años después de que se iniciase la llamada ... década del cambio, por seguir con la liturgia socialista. Lo de resurgir es el nuevo eslogan. «Consolidar el resurgir», se llegó a escuchar ayer. Un concepto elevado a categoría de portada del discurso, encuadernado y anillado del presidente.

El resurgir sigue siendo un concepto que cuesta asociarlo a un gobierno que lleva seis años, que sucede a otro también socialista, y que a su vez sucedió a otro –con la interrupción de unos meses del fundador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos– del mismo color. La réplica podría ser fácil: seis años han dado de sí para una pandemia, una transición energética a las bravas, guerras, aranceles y una extrema derecha (y derecha extrema) que han pisado el acelerador.

La primera respuesta ya está en la misma estética: sello y pin 'ad hoc' dejando claro quién es el presidente (¡por si hubiera algún despistado! Se confirma la estrategia de campaña que priorizará el nombre sobre las siglas. Lo segundo, el mensaje. Se ha reivindicado más que nunca que este es un gobierno de izquierdas, que se quieren consensos, pero que no se van a mendigar apoyos. Barbón dio por amortizado a Foro, pero tampoco citó a Covadonga Tomé, que hoy veremos si asume la filosofía de Sumar o la de Podemos, de sumisión o de gresca. Porque lo de ahora del Huerna fue cosa de los suyos, de Daniel Ripa, aunque de lo que más se hablase en el hemiciclo fuera de lo dicho por Adriana Lastra el fin de semana en este periódico.

Los anuncios, o el llamado electoralismo, es lo que se espera esta mañana, de gobierno y oposición. Las propuestas y las leyes en que se parapetó el resurgir –sea la esperada de vivienda o las ya recurrentes 'non natas' mecenazgo y LGTBI– más que a un renacimiento nos recuerdan a algo más del tipo mucho ruido y pocas nueces. Mucho anuncio, poca novedad.