600 mayores de 45 años y más de 40 empresas en la Feria de Empleo La Cámara de Comercio de Oviedo organiza este evento pionero en Asturias para promover la contratación

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:52

Con la inauguración de la Feria de Empleo 45+ organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo en Rúa 15, la ciudad se ha convertido este miércoles en el epicentro de las oportunidades laborales para los profesionales mayores de 45 años. Esta primera edición ha congregado a más de 40 empresas y ha contado con la inscripción de cerca de 600 participantes, cifras que han sido valoradas por la organización como un «éxito». Compañías como Amazon, Caja Rural de Asturias, Mapfre, Asac, Iturcemi, Grupo Carbajosa o Ence han instalado sus puestos informativos. A pesar de que esta última empresa prepara un despido colectivo en su fábrica de Navia, el grupo de producción de pasta de celulosa ha presentado su bolsa de empleo temporal y becas para ingenieros.

El evento, que busca ser un «puente» entre las empresas y los demandantes de empleo de este segmento de edad, no se limitó a la jornada presencial. La feria continuará de forma virtual hasta el 31 de diciembre, permitiendo a los usuarios seguir participando en línea e inscribiéndose en las 160 ofertas de empleo disponibles.

El programa se enriquece con talleres formativos, orientación personalizada, redes de contacto y formación en herramientas digitales e inteligencia artificial, gracias a la financiación del Fondo Social Europeo Plus y del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, elogió el éxito de la convocatoria y destacó que el colectivo de mayores de 45 años «aporta experiencia y Asturias no se puede permitir, ante la escasez de talento, perder ese colectivo», afirmó Ferreira, quien además recordó que la Cámara lleva desde 2020 desarrollando programas de formación y recualificación para este grupo. «Queremos ser un puente entre las empresas y los mayores de 45 años que se encuentran muchas veces en una situación de desconcierto», añadió.

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, subrayó el momento económico favorable. «Confluyen diferentes cuestiones económicas que justifican que tratemos de movilizar talento en el segmento de población de más de 45 años». También destacó que la tasa de actividad en el Principado ha crecido del 49% en 2022 al 52% actual, y que se está creando actividad económica. «Necesitamos seguir movilizando sobre todo en aquellos segmentos donde sabemos que todavía tenemos personas que están tratando de incorporarse al mercado laboral asturiano», señaló el consejero.

Acción contra el Hambre también estuvo presente en esta feria del empleo.