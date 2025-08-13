El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Familiares y amigos observan el momento en que se instala el ataúd de José María Casielles en la iglesia. Alex Piña
José María Casielles Aguadé

Adiós a un «ejemplo de servicio a la sociedad y perseverancia»

La iglesia de los Carmelitas despide al ex senador y catedrático José María Casielles Aguadé, fallecido el lunes a los 89 años

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:23

«Fue un ejemplo de perseverancia, constancia, trabajo y servicio a su familia y a la sociedad». Con estas palabras despidió ayer el sacerdote José Manuel Arribas al geólogo, farmacéutico, catedrático, diputado regional y senador del Reino por el PP, doctor en Química y presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral de Oviedo, José María Casielles Aguadé, que falleció el pasado lunes a la edad de 89 años.

Al funeral de cuerpo presente, que se celebró este miércoles en la iglesia de los Carmelitas, asistieron un gran número de amigos y familiares del fallecido entre los que destacaban su esposa María Esther Pérez Pérez; hijos, José Bernardo, Rafael, Ana María y Pedro Casielles Pérez, amén de hijos políticos, hermanos políticos y nietos. Uno de sus hijos, Javier Casielles, falleció hace un año.

«Cuando se va un referente, en este caso un esposo, padre y abuelo, nada podemos hacer salvo llorar al ser humano y rezar por su alma», apostilló el cura. y añadió: «Ha sido un ejemplo de generosidad en la formación de una familia a través de un amor que perdona y disculpa sin límites».

El sacerdote ofreció una versión ejemplar de la enorme trayectoria profesional del difunto e hizo hincapié en su labor como político, pues fue diputado regional y senador del Reino, para afirmar que «en política realizó un servicio de entrega, de buscar el bien de los demás y criticando de forma constructiva para servir y no ser servido».

José Manuel Arribas aseguró que «desde el corazón hemos hecho lo mejor que podíamos hacer por José María, que es dejarlo en manos del Dios del amor, la misericordia y la vida».

A la salida de la iglesia, varias personas que acudieron al funeral definieron al finado como «una persona íntegra, cabal y con una enorme calidad humana». José María Casielles dedicó su vida a sus tres grandes pasiones: la familia, la docencia y la política.

Docencia

La docencia y el estudio le llevaron a estudiar tres carreras y a ser profesor y catedrático de la Universidad de Oviedo y de enseñanza Secundaria. En cuanto a la política, siempre militó en el PP, del que dejó de ser afiliado a principios de siglo.

Fue diputado electo en la primera legislatura en la Junta del Principado entre 1983 y 1987. Después de su experiencia en Asturias siguió como senador hasta 1990.

