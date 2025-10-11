El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un joven pasea a su perro por delante de varios bajos comerciales cerrados. Mario Rojas

El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo

Los agentes inmobiliarios recomiendan «hacer bien los números» de la reforma antes de optar por esta solución, cuya tendencia está en alza

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:45

Comenta

La conversión de bajos comerciales en residenciales ha centrado una de cada cuatro consultas en la Oficina Municipal de Vivienda, que en cuatro meses ... abierta al público en la calle Cimadevilla, 3 ha registrado 160 peticiones de información. Una tendencia que ya se ha disparado en otras ciudades, principalmente en grandes capitales, y que empieza a introducirse en Oviedo. Los agentes inmobiliarios ya han detectado casos, pocos en la práctica, y aunque puede ser una buena solución, recomiendan tener en cuenta varios condicionantes antes de tomarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 Todo listo en Gijón para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  5. 5 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo

El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo