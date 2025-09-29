El Ayuntamiento de Oviedo vuelve a sacar a concurso la gestión del albergue de animales

El Ayuntamiento de Oviedo ha tenido que volver a sacar a concurso el contrato para la gestión del albergue municipal de animales de ... La Bolgachina después de que una de las empresas que se presentó a la primera licitación presentara un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por un fallo en los pliegos y este fuera aceptado.

Ahora, las empresas tendrán hasta el 14 de octubre para presentar de nuevo sus ofertas. En esa primera convocatoria se habían presentado cuatro, entre ellas la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, que continuará prestando el servicio hasta que se resuelva este nuevo concurso. El gobierno local ha fijado un presupuesto básico de licitación por 1,7 millones de euros anuales y un plazo de tres años.

Este nuevo contrato mejora el anterior al adaptarlo a la Ley de Bienestar Animal, aunque va en el camino iniciado con el anterior de 2021 y que pretende «seguir presentado un servicio de calidad en la atención del centro de animales y desarrollar más en profundidad temas que con la nueva ley cobra especial importancia: la atención de los gatos comunitarios, que pasan de ser de titularidad de las entidades locales que deberán desarrollar programas de gestión para su control, a la personalización de las adopciones de manera que se reduzcan al mínimo los casos de desistimiento o abandono, «y la concienciación ciudadana sobre lo que significa el bienestar animal y el respeto de los derechos de los animales, más allá de una tenencia responsable que ya debe ser un aspecto básico».

Así, la nueva adjudicataria se encargará de la gestión integral del albergue municipal de animales, labor dentro de la cual se incluye la recogida de animales extraviados o abandonados, su atención veterinaria y alojamiento en el centro, y el mantenimiento de las instalaciones además de llevar a cabo el programa de adopciones.

Los técnicos de la mesa de contratación valorarán aspectos como las mejoras en la prestación del servicio, en la aplicación del plan de colonias felinas, la atención sanitaria, la respuesta de atención de avisos, la alimentación de los animales o la mejora de las instalaciones.