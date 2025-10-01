El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Alejandro Calvo, sobre la reapertura del enlace de La Corredoria, en Oviedo: «Sí queremos resolverlo»

El Ayuntamiento de Oviedo mantiene que la responsabilidad es «exclusiva» del Gobierno autonómico, pero se emplazan a definir si la reapertura es posible

Alberto Arce

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:16

«Es una discusión que si nos sentásemos y lo viésemos con datos objetivos, no tiene dudas; la cuestión es si queremos resolverlo, y el ... Principado sí quiere resolverlo». En esos términos se pronunció este miércoles el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sobre la polémica con el Ayuntamiento a cuenta de la reivindicada por los vecinos reapertura del enlace de La Corredoria, en Oviedo, apenas un día después de que Vox sacase adelante en la Junta General una Proposición no de Ley (PNL), con el voto en contra del PSOE y Convocatoria por Asturias, para exigir al Gobierno regional que abra al tráfico la infraestructura y que publique los informes que justificaron su cierre, las comunicaciones con el Ayuntamiento, así como un calendario y un presupuesto.

