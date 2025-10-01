Alejandro Calvo, sobre la reapertura del enlace de La Corredoria, en Oviedo: «Sí queremos resolverlo»

«Es una discusión que si nos sentásemos y lo viésemos con datos objetivos, no tiene dudas; la cuestión es si queremos resolverlo, y el ... Principado sí quiere resolverlo». En esos términos se pronunció este miércoles el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sobre la polémica con el Ayuntamiento a cuenta de la reivindicada por los vecinos reapertura del enlace de La Corredoria, en Oviedo, apenas un día después de que Vox sacase adelante en la Junta General una Proposición no de Ley (PNL), con el voto en contra del PSOE y Convocatoria por Asturias, para exigir al Gobierno regional que abra al tráfico la infraestructura y que publique los informes que justificaron su cierre, las comunicaciones con el Ayuntamiento, así como un calendario y un presupuesto.

Calvo admitió con sorna que en este tiempo la consejería y el Consistorio han mantenido una «relación epistolar» y que la carta remitida por la Concejalía de Infraestructuras se respondió instando al gobierno local a presentar un estudio de movilidad «diciendo qué servicio se quiere prestar, porque hay un acceso muy cercano», y transformando «en datos» las demandas vecinales. A partir de ahí, «un proyecto sencillo» que consistiría en el repintado para reconstruir la geometría legal del acceso y, con ello, «nuestro servicio de Estudios y Seguridad Vial tiene que poder autorizarlo».

Lo que sí dejó claro fue que «si bien el acceso va a una vía del Principado, la propia estructura por la que tienen que llegar los vehículos es de titularidad municipal» y que, amén de que solo se podría autorizar un vial de acceso a La Corredoria desde la glorieta y no de doble sentido, quien debe diseñar, licitar y pagar la obra habrá de ser la Administración local.

La postura del Ayuntamiento

Unas palabras que llegaron en respuesta a unas declaraciones previas de Nacho Cuesta asegurando que el enlace «es exclusiva y excluyente del Principado». Aun así, se emplazó a sentarse con el Principado «definir si es posible hacerlo técnicamente y si es posible, lo que hay que hacer es abrirlo ya».