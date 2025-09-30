Vecinos de La Corredoria logran el respaldo de la Junta para exigir la reapertura del vial con la AS-II La plataforma dice que «el problema es que tenemos una guerra entre el Ayuntamiento y el Principado y estamos en un callejón sin salida»

La plataforma vecinal que pide la reapertura del vial que une la AS-II con La Corredoria –cerrado desde 2019, cuando abrió el nuevo–, logró este martes el respaldo de la Junta General del Principado. Vox sacó adelante una Proposición no de Ley (PNL), con el voto en contra del PSOE y Convocatoria por Asturias, para exigir al Gobierno regional que abra al tráfico la infraestructura y que publique los informes que justificaron su cierre, las comunicaciones con el Ayuntamiento –con quien tiene un rifirrafe que bloquea la reapertura–, así como un calendario y un presupuesto.

José Emilio Pérez, Paulino Álvarez y Diego Arias consiguieron este martes, con la intermediación del PP, exponer sus reivindicaciones durante la Comisión de Movilidad en el Parlamento asturiano. «Lo vemos tan lógico y tan evidente que nos parece imposible que técnicos y políticos no vean la necesidad y lo bien que nos puede hacer este enlace», argumentó Pérez. Entre otras cuestiones, enumeró, dará servicio a los más de 20.000 vecinos de La Corredoria, que prevé crecer en los próximos años hasta los 40.000, así como a los de Cuyences y Cayés, y absorberá hasta un 40% de los vehículos ligeros, con un carril en cada dirección, que utilizan el nuevo vial. Pero el problema, reprochó, «es que tenemos una guerra entre el Ayuntamiento y el Principado, y no entendemos qué interés hay en que no se ponga en funcionamiento, así que estamos en un callejón sin salida». También preguntaron por los supuestos informes técnicos que advierten del riesgo en casa de reapertura.

Abrirlo, además, supondrá «un presupuesto ridículo» ya que «solo requiere pequeñas mejoras debido al abandono, como arreglar el pavimento, eliminar las aceras que ahora no tienen ningún sentido o mejorar el ángulo de entrada, que hay margen».

Durante los turnos de palabra y preguntas, los grupos políticos también dejaron en evidencia sus diferencias. El PP defendió la gestión del Ayuntamiento, alegando que había solicitado la apertura al Principado, mientras que el PSOE lo acusó de no presentar toda la documentación necesaria.