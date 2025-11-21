Amagüestu reivindicativo en contra del parking de El Campillín Oviedo Redondo maya sidra y reparte castañas en plena plaza del Fontán mientras recoge firmas en contra del aparcamiento

Es tiempo de castañas y también de reivindicaciones. La Asociación de Vecinos de Oviedo Redondo celebró este viernes, en la plaza del Fontán, su tradicional amagüestu. Más allá de repartir y asar casi 200 kilos de castañas y otros tantos de sidra –para diversión de los más pequeños que ayudaron, incluso, con el mayado– fue también un acto de posicionamiento y colaboración con la Plataforma El Campillín no se toca.

«Oviedo Redondo apoya su reivindicación, no es necesario un parking en El Campillín, que es un pulmón verde de Oviedo, por eso hemos querido darles visibilidad«, explicó Manuel Almeida, presidente de Oviedo Redondo.

Para ello, en el marco del amagüestu, se instaló una mesa de recogida de firmas –ya van por más de 8.000– y se repartieron carteles y pañuelos verdes para colocar en ventanas y balcones, como símbolo de oposición al proyecto de aparcamiento subterráneo.

El equipo de gobierno de Alfredo Canteli sigue adelante con el proyecto. El aparcamiento de El Campillín, tal y como recoge el anteproyecto, tendrá tres plantas, unas 360 plazas y, a priori, sendos accesos en la calle Padre Suárez y una salida en Marqués de Gastañaga. Entre otras actuaciones, tal y como está previsto desmontar la plaza de la zona baja del parque durante las obras y reformarla posteriormente para crear un eje con un enfoque mucho más peatonal que en la actualidad conectado con Santo Domingo de una forma homogénea, con gradas, escaleras y hasta un aguaducho, y también unir con el mismo encaje las calles Carpio y Oscura. Saldrá a concesión y de construirlo se encargará una empresa privada.

El edil Nacho Cuesta argumentó en su momento que las más de 8.000 firmas recogidas en contra del aparcamiento sólo representan el 3% del censo. Almeida, en cambio, destacó que «un 3% de la población es una participación importantísima».