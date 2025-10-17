Los vecinos de El Campillín, en Oviedo, presentan más de ocho mil firmas contra el parking

Rafael Francés Oviedo Viernes, 17 de octubre 2025, 13:27 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

La Plataforma El Campillín no se toca, respaldada por veinte asociaciones, ha entregado en el Ayuntamiento 8.084 firmas contra el aparcamiento subterráneo, según desveló Arturo Vilariño, portavoz del colectivo, durante una concentración realizada esta misma mañana en el parque.

Vilariño anunció que, tras este paso, la plataforma continuará con la recogida de firmas y que «habrá más concentraciones y otras acciones que iremos convocando porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados». Aseguró que la plataforma ha presentado al equipo de gobierno varias alegaciones a la construcción del aparcamiento como son «el aumento del tráfico que provocará dentro de la Zona de Bajas Emisiones, la tala de árboles, la pérdida de zonas de aparcamiento gratuito, el impacto en zonas escolares como el colegio de los Dominicos y las Escuelas Blancas, el perjuicio económico en el comercio local y la puesta en peligro del patrimonio de Oviedo como segundo pulmón verde de la ciudad, El Campillín».

El portavoz se ha referido además a la campaña de pegada de carteles en los comercios: «Hemos colocado ya más de 200 en escaparates y aunque algunos comerciantes han ido quitando por miedo a perder clientes, un 70 por ciento siguen colgados en los escaparates».

Ampliar 'Soy oxígeno', uno de los carteles puestos en un árbol de El Campillín por los vecinos. Alex Piña

Hace ya unas semanas los miembros de la plataforma hablaron con responsables de la iglesia de los Dominicos sobre el impacto que podría tener la obra sobre el templo y ahora «están a la expectativa de poder reunirnos con ellos de nuevo».

Villariño descartó cualquier paso atrás que no sea la retirada del proyecto por parte del Ayuntamiento porque «creemos que no es necesario. Si dijéramos que es una cosa necesaria, que no hay otras ubicaciones u otras alternativas a lo mejor nos tendríamos que callar la boca, pero es que creemos que hay terrenos a cinco minutos de El Campillín que no modifican ni estorban a nadie».