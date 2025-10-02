El Campillín, en Oviedo, se empapela contra el aparcamiento

En verde, en referencia al parque de El Campillín que quieren preservar íntegramente como zona verde. De este color son los carteles con los que ... la Plataforma El Campillín no se toca, respaldada por veinte asociaciacones, ha comenzado a empapelar el barrio, pegándolos en comercios y ventanas para visibilizar su rechazo al proyecto del gobierno local, que consideran innecesario y perjudicial desde el punto de vista medioambiental.

El aparcamiento anunciado por el equipo de Alfredo Canteli, valorado en 30 millones de euros y de cuya construcción y concesión se encargará una empresa privada, tendrá tres plantas, unas 360 plazas accesos en la calle Padre Suárez y una salida en Marqués de Gastañaga. Entre otras actuaciones, está previsto desmontar la plaza de la zona baja del parque durante las obras y reformarla posteriormente para crear un eje con un enfoque mucho más peatonal que en la actualidad conectado con Santo Domingo de una forma homogénea, con gradas, escaleras y hasta un aguaducho, y también unir con el mismo encaje las calles Carpio y Oscura.

«Queremos que no vayan con ello adelante y a ver si entre campaña y campaña somos capaces de paralizarlo y que este alcalde dé marcha atrás», explicó Arturo Vilariño, portavoz de la citada plataforma. Entre las razones, alegan que el entorno ofrece ya «suficientes plazas de garaje privadas para el uso turístico o comercial» puesto que «no se cubren las expectativas ni al 70% de capalidad» . También, que «se acabaría con la zona verde». «No con toda, pero se talarían mchos árboles y se cargarían una parte de El Campillín», advirtió Vilariño. Aguardan igualmente por los resultados de los estudios geotécnicos realizados por el Ayuntamiento para garantizar la viabilidad del proyecto.

La próxima semana se termina el plazo para presentar alegaciones al aparcamiento. Los vecinos ya han reunido 6.000 firmas en contra del apartamiento, y continúan recogiendo, y las presentarán en el Registro municipal. Una muestra, dicen, del gran rechazo contra el plan: «De todos los comerciantes con los que hablo, el 90% están totalmente en contra».

Entre estos comerciantes Loreto de Nicolás, con una tienda de arreglos: «El rechazo es total porque me parece un abuso que un suelo público se use para una explotación privada, un parking innecesario porque hay plazas y se va a ampliar el de La Escandalera», explicó. Teme también que «se arresará tota la arboleda» y considera que contradice la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. «Si de aquí para allí va a haber ZBE, porqué nos ponen aquí las emisiones, es absurdo. No tiene sentido que nos quiten los árboles».