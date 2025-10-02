El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Manuel Valdés, Ubaldo Balbuena, Manolo Almeida, Ezequiel Echaiz, Rogelio Tuñón, Ezequiel Echaniz, Arturo Vilariño y Mario García. S. N.

El Campillín, en Oviedo, se empapela contra el aparcamiento

Los vecinos y comerciantes del entorno del parque esperan que «el alcalde dé marcha atrás» con el proyecto para construir 360 plazas subterráneas

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:52

En verde, en referencia al parque de El Campillín que quieren preservar íntegramente como zona verde. De este color son los carteles con los que ... la Plataforma El Campillín no se toca, respaldada por veinte asociaciacones, ha comenzado a empapelar el barrio, pegándolos en comercios y ventanas para visibilizar su rechazo al proyecto del gobierno local, que consideran innecesario y perjudicial desde el punto de vista medioambiental.

