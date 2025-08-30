El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Joaquín García de Dios en el Centro de Día Campillín. Alex Piña

Un año de dolor para operar una cadera: «Es insostenible»

Joaquín García de Dios, que acude a un centro de día de Oviedo tras detectar que su movilidad se reduce, urge fecha para su intervención en el HUCA

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:26

Un año completo. Ese es el tiempo que lleva esperando Joaquín García de Dios, un hombre de 89 años que fue guardia civil, para una ... operación de cadera en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Su situación no es un hecho aislado, sino el reflejo de una realidad que afecta a miles de ciudadanos en la región: la dilación en las listas de espera sanitarias. «Ya me operé la otra cadera y, para esa, la espera fue de apenas mes y medio», explica con una voz que denota una mezcla de resignación y profundo agotamiento. «Ahora llevo un año completo con una medicación de rescate que no logra aliviar los dolores, una situación que se ha vuelto insostenible».

