«Apuesto un café a Canteli y Cuesta a que no van a hacer ninguna de las obras con el remanente», reta el portavoz socialista en Oviedo, Carlos Llaneza

Susana Neira Oviedo Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:36 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, lanzó este lunes un reto al alcalde y al concejal de Infraestructuras y Planeamiento Urbanístico: «Apuesto un café a Canteli y a Cuesta a que no se va a hacer ninguna de las obras que han dicho que van a hacer con remanente».

El edil cuestionó la fórmula de utilizar remanente y no incluir en el apartado de inversiones la financiación de obras estratégicas para la ciudad hasta el punto que lo consideró «una broma» que «obedece más a la literatura de ficción que a la realidad». Así, con cierta ironía, indicó que esta vía esconde en realidad «un problema de gestión importantísimo».

Durante sus declaraciones ante los medios tras escuchar la comparecencia de Cuesta sobre las inversiones de su área, Fernández Llaneza destacó que el PP «no incluye ninguna de las grandes partidas que Oviedo lleva años esperando», entre las que mencionó La Vega, los centros sociales integrados o la rehabilitación de la plaza de toros, entre otros proyectos, entre las inversiones. «Llevamos denunciándolo desde el principio del mandato: el PP en Oviedo no sabe, no quiere o no puede gestionar. Si los proyectos son estratégicos, deben estar en el presupuesto, no en el cajón de los remanentes», concluyó.

La jornada de este lunes fue de retos. Las portavoces del grupo parlamentario Vox en la Junta y del grupo municipal, Carolina López y Sonsoles Peralta, respectivamente, instaron al presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, a pedir al alcalde que baje impuestos, lo mismo que reclama a Adrián Barbón para Asturias. En Oviedo, detalló Peralta, esa «gran subida de impuestos» supondrá que las arcas municipales recaudarán 8 millones de euros más el próximo año que en 2025.

«Recaudan a base del esfuerzo de los ovetenses y año tras año engañan y manipulan, escondiéndose en cifras pomposas que luego son incapaces de gestionar», incidió la portavoz local, poniendo de manifiesto que la inversión ejecutada a 30 de septiembre no alcanza el 20%. López, por su parte, criticó que el Gobierno asturiano les excluya para negociar las cuentas regionales.