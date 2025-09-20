El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Arca Santa 'vuelve' a la Catedral de Oviedo. Arnaldo García
San Mateo

El Arca Santa 'regresa' a la Catedral desde el Monsacro

Más de 220 corredores participan en la V Carrera de Montaña Reliquias Perdonanza, con meta en la Sancta Ovetensis

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:29

Organizada por la Hermandad de Los Estudiantes para conmemorar el traslado del Arca Santa desde el Monsacro hasta la Cámara Santa, ordenado por Alfonso II 'el Casto', la V Carrera de Montaña Reliquias Perdonanza se celebró este sábado con meta en la Catedral de Oviedo.

Más de 220 corredores partieron de la falda del Monsacro, «un punto duro», según coincidieron varios de ellos. Como novedad, casi 50 caminantes se unieron desde Palomar, en Ribera de Arriba, disfrutando de una opción no competitiva y que terminó, en primer lugar, la avilesina María Fidalgo.

Ganadores de la carrera competitiva y un momento de la llegada de los caminantes. Arnaldo García.
Imagen principal - Ganadores de la carrera competitiva y un momento de la llegada de los caminantes.
Imagen secundaria 1 - Ganadores de la carrera competitiva y un momento de la llegada de los caminantes.
Imagen secundaria 2 - Ganadores de la carrera competitiva y un momento de la llegada de los caminantes.

La mañana fue intensa: la comitiva real llegó a la Catedral a las 11.30 y el primer corredor, el riosano Rubén Cabo, cruzó la meta a las 11.24 dedicándole la victoria a su padre fallecido y haciendo el recorrido en tan solo dos horas y veinticuatro minutos. El segundo puesto fue para el madrileño Álvaro González, afincado en Asturias desde hace tres años y quien dijo sentirse «orgulloso porque he terminado sin ningún dolor, ya que tengo una lesión desde marzo». El tercer puesto fue para Jose Mazcano en una carrera en la que la organización reseñó que no hubo incidente alguno.

Tras la ceremonia, se sirvieron en la plaza de la Catedral de Oviedo 400 raciones de paella y se ofreció una degustación de cerveza, cerrando una jornada inolvidable de deporte, cultura y homenaje a Asturias y Alfonso II 'el Casto'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  4. 4 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  5. 5 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  6. 6 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  7. 7 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  8. 8 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  9. 9 El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial
  10. 10 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Arca Santa 'regresa' a la Catedral desde el Monsacro

El Arca Santa &#039;regresa&#039; a la Catedral desde el Monsacro