El Arca Santa 'regresa' a la Catedral desde el Monsacro

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Organizada por la Hermandad de Los Estudiantes para conmemorar el traslado del Arca Santa desde el Monsacro hasta la Cámara Santa, ordenado por Alfonso II 'el Casto', la V Carrera de Montaña Reliquias Perdonanza se celebró este sábado con meta en la Catedral de Oviedo.

Más de 220 corredores partieron de la falda del Monsacro, «un punto duro», según coincidieron varios de ellos. Como novedad, casi 50 caminantes se unieron desde Palomar, en Ribera de Arriba, disfrutando de una opción no competitiva y que terminó, en primer lugar, la avilesina María Fidalgo.

Ganadores de la carrera competitiva y un momento de la llegada de los caminantes. Arnaldo García.

La mañana fue intensa: la comitiva real llegó a la Catedral a las 11.30 y el primer corredor, el riosano Rubén Cabo, cruzó la meta a las 11.24 dedicándole la victoria a su padre fallecido y haciendo el recorrido en tan solo dos horas y veinticuatro minutos. El segundo puesto fue para el madrileño Álvaro González, afincado en Asturias desde hace tres años y quien dijo sentirse «orgulloso porque he terminado sin ningún dolor, ya que tengo una lesión desde marzo». El tercer puesto fue para Jose Mazcano en una carrera en la que la organización reseñó que no hubo incidente alguno.

Tras la ceremonia, se sirvieron en la plaza de la Catedral de Oviedo 400 raciones de paella y se ofreció una degustación de cerveza, cerrando una jornada inolvidable de deporte, cultura y homenaje a Asturias y Alfonso II 'el Casto'.