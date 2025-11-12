ArteOviedo fusiona pintura y escultura con el mundo literario El Ayuntamiento adquiere la obra 'El verdugo de almas', de Pablo Prada, para su fondo pictórico y Caja Rural beca a al artista Iyán Castaño

Rafael Francés Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

La difusión del arte contemporáneo y el apoyo a las galerías de arte de la ciudad –precisamente en la ciudad asturiana donde más galerías de arte existen– es el objetivo de ArteOviedo 2025, cuya decimoquinta edición comenzó este miércoles y estará abierta hasta el próximo domingo en la plaza de Trascorrales. «El objetivo prioritario es concienciar al conjunto de la sociedad sobre la importancia del arte contemporáneo, así como promover fórmulas para aproximar y mediar en esta misión», explicó Natalia Alonso Arduengo, directora de ArteOviedo.

Para conseguir estos objetivos, la muestra ha escogido a quince galeristas de varios puntos de Asturias que muestran en sus instalaciones obras de artistas emergentes. Además, se realizarán talleres para niños y jóvenes, en este caso inspirados en las artistas Leonora Carrington y sus seres mágicos, y en Sophie Taeuber-Arp, pintora, bailarina y diseñadora.

Este año, como novedad se realizará una actividad de lectura de una obra en vivo para fusionar dramaturgia y pintura, basándose en el texto 'La autora de las Meninas', de Ernesto Caballero.

Este año, como en anteriores ediciones, el Ayuntamiento ha adquirido para su fondo artístico una de las obras de la feria, en este caso la titulada 'El verdugo de almas', de Pablo I. Prada, ya fallecido, dentro de la colección presentada por la galería Zooh Micro-Gallery, un acrílico sobre lienzo.

También se entregó por parte de Caja Rural una beca de producción al artista Iyán Castaño , de 29 años, que muestra en la exposición de la galerista Arancha Osoro una parte de su última obra «inspirada en los registros de las playas en marea baja y de las formas que tras la retirada del agua quedan en la arena húmeda. Es lo que se podría denominar como obra de agua».

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde, Alfredo Canteli, que departió con los galeristas mientras visitaba la exposición; el concejal de Cultura, David Álvarez, representantes de la oposición política municipal y otros representantes del mundo del arte ovetense y asturiano.

Entre los galeristas ejemplos como Aurora Vigil-Escalera, que destacó que «es bueno asistir a ferias internacionales pero es fundamental asistir a lugares como ArteOviedo. Este año hemos traído la obra de Juan Díaz Faes tanto con dibujos a tinta, como con esculturas o con piezas más fuertes sobre madera, ya sean esmaltes o acrílicos».

Muy cerca la galerista Lucía Dueñas, con el artista 'Sarocho' que «trabaja con acrílicos pero muy aguados, tanto que parecen acuarelas». Y añadió: «Esta feria te da mucha visibilidad y es una buena oportunidad para enganchar a gente que le da miedo ir a una galería pero en la feria se siente más cómoda». Como objetivo de acercamiento al arte contemporáneo, los galeristas han puesto precios baratos para el -arte como obras a 250 euros.