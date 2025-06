La Audiencia confirma la prisión provisional para los padres de los niños de 'la casa de los horrores' de Oviedo

S. V. Miércoles, 11 de junio 2025, 15:09 Compartir

La Audiencia Provincial ha confirmado este miércoles la prisión provisional comunicada y sin fianza para el matrimonio detenido el pasado 28 de abril por mantener presuntamente encerrados a sus tres hijos menores desde 2021 en la 'casa de los horrores' de Oviedo.

La Sala desestima así el recurso de apelación interpuesto por la representación de la madre contra el Auto de 7 de mayo de 2025, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.

En el auto dictado se recoge que «las razones alegadas por la apelante no son suficientes para dejar sin efecto la prisión provisional acordada, pues no se aprecia en la causa que dichas circunstancias sean incompatibles con el régimen penitenciario acordado, por lo que el riesgo de fuga en el caso presente no puede ser conjurado en este momento con otras medidas menos gravosas , (...) sin perjuicio que la medida pueda revisarse, considerando en este momento que la prisión acordada es necesaria y proporcionada a los delitos investigados».

Los hechos salieron a la luz tras una denuncia vecinal que alertó a la Policía Local de Oviedo de la posible situación irregular en la vivienda. Según fuentes municipales, una vecina había manifestado sospechas al observar que nadie salía de la casa, que permanecía con las persianas bajadas, sin signos de actividad habitual y sin que se viera a los menores acudir a la escuela.

A raíz de esta denuncia, el 14 de abril se inició una investigación con vigilancia del domicilio, que culminó con la intervención de los servicios sociales y los agentes, autorizados por la letrada del menor.

Desde ese momento los niños, dos gemelos de ocho años y un tercero de diez, se encuentran en régimen de acogimiento residencial en un centro dependiente de la Consejería de Bienestar y Derechos Sociales.

La escena que se encontraron los agentes

El comisario de la Policía Local de Oviedo, Javier Lozano, resumí la dantesca escena que los efectivos hallaron dentro de la vivienda, repleta de basura, medicamentos y mascarillas, como una «situación de insalubridad a todas luces que podría poner en riesgo la salud e integridad de los menores», de entre 8 y 10 años. Situación, agregó, de para la que no existen precedentes en Oviedo. Un «ambiente patógeno», agregó, a su lado, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. Los niños dormían en cunas a pesar de su edad, «la acumulación de basura era evidente» y el «almacenamiento de medicamentos» también llamó la atención de los agentes. Sobre todo lo demás, «el tema de la higiene, que más que llamar la atención, es un motivo de intervención». Los niños dormían en cunas a pesar de su edad, «la acumulación de basura era evidente» y el «almacenamiento de medicamentos» también llamó la atención de los agentes.

Sin rastro de familiares de los pequeños

El Gobierno de Asturias continúa sin localizar a ningún familiar de los tres niños, de entre 8 y 10 años, que vivieron encerrados junto a sus padres durante casi cuatro años en un chalé de la zona rural de Oviedo. La Policía Local les rescató de 'la casa de los horrores' hace ya más de un mes, el 28 de abril, tras ser hallados en estado de desatención y en «unas condiciones insalubres». .El Principado ha asumido la tutela de los menores cuyos padres –un matrimonio formado por un alemán de 53 años y una estadounidense de 48 años– permanecen en prisión acusados de sendos delitos de maltrato y abandono de menores. Ante esta situación, como informó este diario en su momento, contactó con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos, en búsqueda de parientes que puedan, si se cumplen las condiciones, hacerse cargo de los pequeños. Un mes después, no ha aparecido ningún familiar, como explicó fuentes de la consejería La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.