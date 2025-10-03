El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El mobiliario urbano, instalado ayer, aún con los precintos. M. R.

La avenida de Galicia estrena nuevo mobiliario urbano

Bancos, sillas y maceteros jalonan las amplias aceras de la calle, que fueron revisadas a primera hora por el propio alcalde

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:51

El Ayuntamiento sigue con su intención de finalizar la obra de la avenida de Galicia, que está prevista para el próximo 20 de octubre ... y que poco a poco va cumpliendo plazos. Durante el día de ayer, los operarios de la empresa concesionaria estuvieron instalando mobiliario urbano en las aceras como bancos, sillas o maceteros.

