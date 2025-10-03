La avenida de Galicia estrena nuevo mobiliario urbano

El Ayuntamiento sigue con su intención de finalizar la obra de la avenida de Galicia, que está prevista para el próximo 20 de octubre ... y que poco a poco va cumpliendo plazos. Durante el día de ayer, los operarios de la empresa concesionaria estuvieron instalando mobiliario urbano en las aceras como bancos, sillas o maceteros.

El propio alcalde, Alfredo Canteli, se pasó ayer a primera hora de la mañana para revisar en primera persona la calidad del mobiliario urbano que se está instalando. De hecho, Canteli se podría decir que considera la obra de la avenida de Galicia casi como su 'ojito derecho' por la cantidad de veces que se ha pasado por las obras y por las palabras de elogio que ofrece a quien le quiera oír sobre el «buen trabajo» de la empresa adjudicataria.

La actuación en la avenida de Galicia se ha concretado en un tramo de 250 metros cuyo ancho medio de la zona pavimentada es de 16,20 metros, con aceras de 4 metros en la margen izquierda y 4,50 metros en la derecha, lo que ofrece un paso amplio de los peatones cuando se instalen las terrazas en la zona exterior de la acera, muy diferente al paso angosto que hasta la fecha los viandantes sufrían.

Las obras cuentan con un presupuesto de 1,1 millones de euros, más un modificado posterior de 192.000 euros a causa del excesivo coste de reforma y cambio del colector de la margen izquierda de la calle, que originó diversos problemas técnicos que hubo que solucionar una vez abierta la zanja y requirieron modificaciones en los sentidos de la circulación, como la autorización del giro a la izquierda en la calle Catedrático Miguel Traviesas para ir hacia la avenida de Galicia.

Los vecinos, que han mostrado su conformidad con la obra realizada, esperan que la calle se inaugure oficialmente o no haya inauguración, aunque el Ayuntamiento aún no ha tomado una decisión sobre si se realizará un evento, aunque parece que sí lo habrá.