Fachada principal de la casa consistorial. M. Rojas

El Ayuntamiento de Oviedo sólo ejecutó el 12% de la inversión prevista en el primer semestre del año

La recaudación por multas de tráfico alcanzó los 3,6 millones de euros de enero a junio, el 80,2% de lo calculado para todo 2025

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:21

El primer semestre del año ha supuesto para las cuentas municipales una serie de hitos, algunos más positivos que otros. En primer lugar, el porcentaje ... de ejecución real de la inversión prevista alcanzó hasta el 30 de junio de este año un 12%; o lo que es lo mismo, de los 78. 615.246,02 euros previstos para ejecutar en 2025, sólo se han invertido 10.095.272. Esto quiere decir que, hasta el momento, se han quedado sin gastar dentro de las inversiones previstas por el Ayuntamiento de Oviedo para este mismo año 68.519.872, tal y como revelan los datos ofrecidos en el Portal de Transparencia del propio Ayuntamiento que se corresponden con el segundo semestre del año, cuyos agregados dan la cifra antes expuesta desde el primer día de enero hasta el último de junio. Es decir, aún quedan seis meses para que la inversión suba a porcentajes más cercanos al 100%.

