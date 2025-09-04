El Ayuntamiento de Oviedo sólo ejecutó el 12% de la inversión prevista en el primer semestre del año

El primer semestre del año ha supuesto para las cuentas municipales una serie de hitos, algunos más positivos que otros. En primer lugar, el porcentaje ... de ejecución real de la inversión prevista alcanzó hasta el 30 de junio de este año un 12%; o lo que es lo mismo, de los 78. 615.246,02 euros previstos para ejecutar en 2025, sólo se han invertido 10.095.272. Esto quiere decir que, hasta el momento, se han quedado sin gastar dentro de las inversiones previstas por el Ayuntamiento de Oviedo para este mismo año 68.519.872, tal y como revelan los datos ofrecidos en el Portal de Transparencia del propio Ayuntamiento que se corresponden con el segundo semestre del año, cuyos agregados dan la cifra antes expuesta desde el primer día de enero hasta el último de junio. Es decir, aún quedan seis meses para que la inversión suba a porcentajes más cercanos al 100%.

Entre las obras que conforman el plan de inversiones para este año están diversas actuaciones derivadas del desarrollo del convenio de la fábrica de armas de La Vega, el proyecto de reurbanización de la margen izquierda de la salida de Oviedo por la A-66 en el entorno de Santullano, la urbanización de espacios anexos al Palacio de los Deportes de Oviedo (y conexión con el Bulevar), las obras de reordenación y reurbanización de un tramo de la avenida de Galicia para construir un bulevar, las obras de urbanización de la Ronda Sur desde la plaza Cardenal Tarancón hasta el paso superior San Melchor García Sampedro, las obras de construcción de Centro Integrado en Ventanielles, la rehabilitación de la plaza de toros, la adecuación de instalaciones en el antiguo centro comercial Espacio Buenavista o la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, entre otras.

La otra gran cifra que muestran las cuentas municipales, aunque en este caso en el capítulo de ingresos, tiene que ver con la recaudación por multas por infracciones de la ordenanza de circulación donde está prevista la recaudación para todo el año de 4.500.000 de euros y a fecha de 30 de junio el Ayuntamiento ya ha recaudado 3.613.355 millones, lo que supone el 80,2% del total de lo previsto, cuando aún quedan seis meses por contabilizar, lo que hace suponer que la recaudación se disparará muy por encima de lo planteado.