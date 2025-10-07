El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El enlace de La Corredoria a la AS-II, cerrado desde hace seis años. J. C. R,

El Ayuntamiento de Oviedo encarga un estudio de tráfico para reabrir el vial de La Corredoria a la AS-II

Todos los grupos municipales respaldan una proposición de urgencia de Vox para reclamar una acuerdo con el Principado

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 19:19

Comenta

Ocurrió algo poco habitual en el Pleno municipal de Oviedo de este martes: los cuatro grupos municipales votaron a favor de una proposición de ... urgencia impulsada por Vox. El asunto, reclamar diálogo entre el Ayuntamiento y el Principado y llegar a un acuerdo para la reapertura del vial entre La Corredoria y la AS-II, cerrado desde hace seis años, cuando se abrió el nuevo a la altura de Cuyences.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  4. 4 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  5. 5

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  6. 6 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  7. 7 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  8. 8

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  9. 9

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes
  10. 10 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo encarga un estudio de tráfico para reabrir el vial de La Corredoria a la AS-II

El Ayuntamiento de Oviedo encarga un estudio de tráfico para reabrir el vial de La Corredoria a la AS-II