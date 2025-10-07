El Ayuntamiento de Oviedo encarga un estudio de tráfico para reabrir el vial de La Corredoria a la AS-II

Ocurrió algo poco habitual en el Pleno municipal de Oviedo de este martes: los cuatro grupos municipales votaron a favor de una proposición de ... urgencia impulsada por Vox. El asunto, reclamar diálogo entre el Ayuntamiento y el Principado y llegar a un acuerdo para la reapertura del vial entre La Corredoria y la AS-II, cerrado desde hace seis años, cuando se abrió el nuevo a la altura de Cuyences.

El concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, confirmó su respaldo a «una iniciativa sensata» que replica a la Proposición no de Ley aprobada hace unos días en la Junta General, y aprovechó para informar de los últimos avances. Según contó, «ese diálogo entre administraciones ya ha comenzado». En concreto, durante el acto de inicio de las obras de remodelación de la glorieta de Luis Oliver y la conexión entre las estaciones de tren y autobús. «Hablé con el consejero de Movilidad (Alejandro Calvo) y convinimos que el Ayuntamiento debía elaborar un informe de tráfico y movilidad para justiciar la apertura del vial». Un estudio que, continuó, encargó media hora después, ya en su despacho, y que «tendremos en pocos días».. A partir de ahí, el Consistorio lo remitirá al Gobierno regional y este decidirá si corresponde o no su reapertura.

Esta es una petición que llevan demandando años sus vecinos, solicitando una apertura al tráfico en cada sentido. Entre ellos José Emilio Pérez y Paulino Álvarez, que permanecieron entre el público durante la sesión. Los tres grupos de la oposición respaldaron igualmente esta petición.