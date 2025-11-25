El Ayuntamiento de Oviedo encarga un modelo 3D del Paseo de los Álamos para recuperar el mosaico de Antonio Suárez

El Plan Plurianual de Inversiones del Ayuntamiento de Oviedo prevé sendas partidas de 750.000 euros y 1,5 millones para 2027 y 2028 ... –el próximo mandato–, respectivamente, para la recuperación del maltrecho mosaico del Paseo de los Álamos; sin embargo, el gobierno local ya ha manifestado en más de una ocasión su intención de empezar las obras, que pretende realizar in situ para abaratar la intervención, a finales del año que viene. El Consistorio lleva tiempo dando los pasos previos, encargando estudios, realizando catas y planificando lo que serán, en su día, los trabajos. Lo último, la adjudicación –el viernes pasado– a la empresa de ingeniería Hito 1 de un contrato menor valorado en algo menos de tres mil euros para la realización de un levantamiento fotogramétrico del mosaico. Se trata de una técnica de creación de modelos tridimensionales a partir de fotografías.

A la obra de Antonio Suárez, eso sí, le toca esperar para volver a lucir como cuando se inauguró, en 1966. El equipo de gobierno supedita la actuación a la ampliación del aparcamiento subterráneo de La Escandalera, cuyo nuevo contrato de concesión ya está en el horno, y que afectará a cerca de un tercio de la superficie del mosaico. Precisamente, la previsión de la Concejalía de Infraestructuras es iniciar la obra por los dos tercios restantes y dejar esa última pieza para el final. Ahora bien, la reforma del parking tampoco es un proyecto de los que salen adelante de hoy para mañana.

Campo San Francisco

En junio salió a la luz un expediente sancionador de oficio abierto por la Consejería de Cultura al Ayuntamiento por el mal estado del Campo San Francisco y tras solicitar la ejecución de una batería de mejoras a las que el equipo de gobierno local no respondió en los plazos marcados. Entre otras cosas, el Principado ponía el foco sobre múltiples elementos deteriorados, entre ellos jardineras históricas rotas, bancos y remates en mal estado, pavimento desgastado o levantado, farolas sin mantenimiento, reparaciones inadecuadas en muros, esculturas y fuentes, y, sobre todo, en el estado del mosaico de Antonio Suárez, trufado de parches de cemento «sin autorización».