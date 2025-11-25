El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El mosaico del Paseo de los Álamos, cubierto de parches de cemento. Mario Rojas

El Ayuntamiento de Oviedo encarga un modelo 3D del Paseo de los Álamos para recuperar el mosaico de Antonio Suárez

La empresa de ingeniería Hito 1 realizará un levantamiento fotogrametríco del maltrecho mosaico de Antonio Suárez

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:03

El Plan Plurianual de Inversiones del Ayuntamiento de Oviedo prevé sendas partidas de 750.000 euros y 1,5 millones para 2027 y 2028 ... –el próximo mandato–, respectivamente, para la recuperación del maltrecho mosaico del Paseo de los Álamos; sin embargo, el gobierno local ya ha manifestado en más de una ocasión su intención de empezar las obras, que pretende realizar in situ para abaratar la intervención, a finales del año que viene. El Consistorio lleva tiempo dando los pasos previos, encargando estudios, realizando catas y planificando lo que serán, en su día, los trabajos. Lo último, la adjudicación –el viernes pasado– a la empresa de ingeniería Hito 1 de un contrato menor valorado en algo menos de tres mil euros para la realización de un levantamiento fotogramétrico del mosaico. Se trata de una técnica de creación de modelos tridimensionales a partir de fotografías.

