El Ayuntamiento de Oviedo instalará puntos interactivos de información turística

El Ayuntamiento instalará nuevos tótems táctiles e interactivos para la promoción turística de Oviedo. La actuación, que costará algo más de 102.000 euros ... y tiene un plazo de implantación de tres meses desde su adjudicación, se enmarca en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias y se financia con cargo a fondos europeos del Plan de Recuperación. En principio, pues el proyecto es susceptible de posibles modificaciones, se ubicarán en el interior del Auditorio Príncipe Felipe y del Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava, así como en las calles Pelayo –frente al Teatro Campoamor–, Palacio Valdés y Doctor Casal. Las empresas interesadas en hacerse con el contrato tienen hasta el próximo día 16 para presentar sus ofertas.

El encargo incluye tanto el suministro de los dos tótems de interior y los tres de exterior como el desarrollo e implantación del software y la creación de los contenidos necesarios para su funcionamiento y puesta en marcha. Según detalla la memoria del proyecto, todos los dispositivos permitirán su conexión a internet mediante 4G/5G, la red wifi del Ayuntamiento o la conexión a la red municipal, en función de la disponibilidad de los diferentes emplazamientos. En ese sentido, el Consistorio informa que las ubicaciones de los tótems podrán variar al inicio de la ejecución del contrato a petición de la Administración local.

El adjudicatario, además, deberá implantar en todos ellos el software necesario para la presentación de contenidos e interacción de los usuarios y estos se controlarán a través de un sistema de gestión centralizado. Tendrán una interfaz sencilla con contenidos bien estructurados y servirán para publicar información en cualquier momento.

Del mismo modo, los equipos permitirán realizar búsquedas de los contenidos que muestre de las diversas fuentes y facilitarán la interacción con el turista de forma sencilla, y se podrá acceder de un vistazo a todas las opciones que se incluyan en un determinado momento.

Con ello, el Ayuntamiento de Oviedo continúa dando pasos en su apuesta firme de impulsar el sector turístico en la capital asturiana, cada vez más digitalizado y a la orden de las necesidades de los visitantes.