El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El Teatro Campoamor, en cuyo entorno se instalará un punto de información. Alex Piña

El Ayuntamiento de Oviedo instalará puntos interactivos de información turística

Se ubicarán en el Calatrava, el Auditorio, frente al Campoamor y en las calles Palacio Valdés y Doctor Casal

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:12

Comenta

El Ayuntamiento instalará nuevos tótems táctiles e interactivos para la promoción turística de Oviedo. La actuación, que costará algo más de 102.000 euros ... y tiene un plazo de implantación de tres meses desde su adjudicación, se enmarca en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias y se financia con cargo a fondos europeos del Plan de Recuperación. En principio, pues el proyecto es susceptible de posibles modificaciones, se ubicarán en el interior del Auditorio Príncipe Felipe y del Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava, así como en las calles Pelayo –frente al Teatro Campoamor–, Palacio Valdés y Doctor Casal. Las empresas interesadas en hacerse con el contrato tienen hasta el próximo día 16 para presentar sus ofertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  7. 7 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  8. 8

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  9. 9 Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy
  10. 10

    Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo instalará puntos interactivos de información turística

El Ayuntamiento de Oviedo instalará puntos interactivos de información turística