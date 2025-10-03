El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una fiesta en el Kuivi en una imagen de archivo. Alex Piña

¿Qué pasará con el Kuivi? El Ayuntamiento de Oviedo se reunirá la próxima semana

«Todo hace indicar que se resolverá de forma satisfactoria» para el mantenimiento en el espacio de Almacenes Industriales, anticipa el gobierno local

A. Arce

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:33

Comenta

El gobierno local se reunirá la próxima semana, según confirmaron este viernes fuentes municipales, para solucionar la situación del espacio Kuivi Almacenes. El Ayuntamiento ... de Oviedo se pronunciará sobre la licencia del local y, aseguraron, «todo hace indicar que se resolverá de forma satisfactoria» para el mantenimiento de la actividad del espacio, uno de los pocos de la ciudad con una oferta musical continuada.

