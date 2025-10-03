¿Qué pasará con el Kuivi? El Ayuntamiento de Oviedo se reunirá la próxima semana

El gobierno local se reunirá la próxima semana, según confirmaron este viernes fuentes municipales, para solucionar la situación del espacio Kuivi Almacenes. El Ayuntamiento ... de Oviedo se pronunciará sobre la licencia del local y, aseguraron, «todo hace indicar que se resolverá de forma satisfactoria» para el mantenimiento de la actividad del espacio, uno de los pocos de la ciudad con una oferta musical continuada.

El área de Licencias Urbanísticas, según adelantó EL COMERCIO, había propuesto el inicio de un procedimiento de cese de actividad, clausura y –en última instancia– precinto al comprobar «que en este local de referencia se desarrolla actividad sin disponer de la oportuna licencia de apertura, incluyendo elementos y dispositivos que no estarían debidamente reflejados en la documentación aportada hasta la fecha (emisores, carpas, terrazas)», y tras distintas visitas de la Policía Local a raíz de varias quejas vecinales por ruido, reza la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

Los responsables del espacio presentaron alegaciones en el plazo fijado por el Consistorio en su propuesta de resolución de mediados del mes de agosto y estos, añadieron otras fuentes consultadas el jueves, remitieron la documentación que faltaba, que ahora estudiará el equipo de gobierno y con la previsión de que el Kuivi pueda seguir en funcionamiento.

Sí obtuvo el espacio una licencia provisional de actividad como «centro de exposiciones artísticas y culturales» en octubre del año pasado, si bien Licencias también advirtió que no habían sido aportados al expediente los certificados de final de obra y de nivel sonoro solicitados en las condiciones de dicha licencia, necesarias para la concesión de la licencia de apertura o puesta en funcionamiento de la actividad.