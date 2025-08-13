«El Campo es un verdadero refugio climático»

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:23 Comenta Compartir

El Campo San Francisco, con sus más de 90.000 metros cuadrados de zonas verdes, se ha convertido en el refugio climático por excelencia para cientos de personas que huyen de las altas temperaturas ya sean turistas o vecinos de la capital asturiana. Un pulmón verde que, en días de sol intenso, bulle de vida y ofrece un respiro para todos y en nublados es perfecto para dar un paseo. «Este parque es una pasada, es precioso y muy versátil. Tiene de todo para hacer y en días de calor como hoy, venimos a comer aquí aunque esté nublado»,cuenta Isabel Soria, natural de Extremadura. Su marido, Julio Ferreiro, es de Avilés y no puede elegir entre el parque de Ferrera y el ovetense. «¡Me quedo con los dos! Venimos aquí cuando no se puede ir a la playa, es una alternativa perfecta», afirma la pareja.

Esta afluencia masiva se nota, y mucho, en los negocios del parque. Pepe Reina, al frente del histórico Aguaducho, no recuerda una temporada igual. «De los cuatro veranos que llevo, este es el mejor, sin duda», confiesa. «Dependemos completamente del clima, si llueve o no, y lleva sin llover un montón. Normalmente cada quince o veinte días teníamos que cerrar alguna jornada por el tiempo ya que con lluvia aquí no para nadie, pero ahora llevamos cincuenta días sin parar». Por su mostrador pasa un desfile constante de gente. «Hay de todo, mucho extranjero pero también nacional. El que se sienta aquí en verano es turista normalmente», resume, antes de señalar una de las demandas más repetidas: «Hacen falta más baños públicos. Nosotros tenemos uno, pero es para clientes y a veces dejamos que lo usen, pero se llena».

La sensación de estar en un lugar privilegiado es unánime, especialmente para quienes vienen de climas más duros. Manuel González y su hija Soraya González, que vive en Oviedo desde hace un año, pasan la mañana jugando en el parque infantil junto a Fabio. «Esto está estupendo, me da igual que haga sol o esté nublado, nosotros venimos igual», asegura González. «En días de sol como hoy, es un verdadero refugio climático. Yo en Badajoz a veces tenía inseguridad, pero aquí no. No sabéis lo que tenéis, con estos parques tan limpios y cuidados», sentencia con admiración.