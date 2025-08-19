Canteli anuncia que la Zona de Bajas Emisiones «será lo más dulce posible para los ovetenses» El alcalde califica como «opiniones políticas» las críticas de la oposición y asegura que «vamos a ir poco a poco, viendo qué pasa sobre la marcha»

Alberto Arce Oviedo Martes, 19 de agosto 2025, 18:57 Comenta Compartir

El equipo de gobierno local de Oviedo, dirigido por el Partido Popular en mayoría, lleva unos cuantos días recibiendo las críticas de los partidos de la oposición por su planteamiento para la implementación de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo, que cerrará el centro y El Antiguo al tráfico más contaminante y que deberá estar implantada antes del próximo 31 de diciembre. El PSOE pidió al alcalde y a su equipo un diseño «más ambicioso», IU la calificó como una «zona de bajas intenciones» y Vox presentará una enmienda a la totalidad al considerar que el proyecto es «clasista» y que se olvida de los vecinos de los barrios más alejados del centro. Para todos ellos tuvo este martes respuesta el regidor, Alfredo Canteli, que se tomó unos minutos antes de la recepción en el salón de Plenos de los niños del programa 'Vacaciones en paz' para comentar la actualidad. «Estamos desarrollándola: es obligatorio hacerlo, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo lo más dulce posible para los ovetenses», sentenció.

El primer edil se refirió a los postulados de la oposición como meras «opiniones políticas» que «yo no me creo». En su defecto, agregó, «yo me creo las opiniones de los ovetenses y estos verán que lo vamos a hacer bien para hacer de Oviedo una ciudad cómoda para vivir». Eso sí, Canteli reiteró que la creación de una Zona de Bajas Emisiones es una obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes.

Los grupos de la oposición también habían advertido que la ZBE de Oviedo podría quedarse corta en su planteamiento en cuanto a la reducción de emisiones; no obstante, el popular recordó que «la están haciendo profesionales que saben lo que hay que hacer, cómo lo hay que hacer», y repitió que el Ayuntamiento ovetense va a hacer las cosas «bien». Ahora bien, «sin agobiar a los ovetenses; lo haremos dentro de la reglamentación, correctamente», aseveró, para dudar a renglón seguido de la cualificación de los concejales del PSOE, IU y Vox para valorar el proyecto. «Yo no lo estoy, pero hay un equipo que sí sabe de eso, que son los que lo están haciendo».

Menos peatonalizaciones

Los socialistas también denunciaban hace unos días la, a su juicio, escasa efectividad que tendría la Zona de Bajas Emisiones, distribuida en dos anillos con diferentes grados de restricción al tráfico, puesto que en la zona interior, más dura con los vehículos viejos, la mayoría de las calles son peatonales y soportan pocas circulaciones. En palabras de Canteli, en Oviedo «va a haber menos peatonalizaciones de la que se habló; la habrá a largo plazo, no nos precipitemos», abundó, y adelantó que «vamos a ir poco a poco, viendo lo que está pasando sobre la marcha».

Tampoco mostró el líder de los populares ovetenses ningún temor a favorecer con la medida la creación de una ciudad «desagradable para el peatón y los ovetenses», y manifestó su deseo de que «los ovetenses vivan en Oviedo» y de que «la gente de fuera venga a Oviedo cómodamente», buscando un equilibrio.

Una Zona de Bajas Emisiones que favorezca al comercio del centro y que vaya en la línea de ese Oviedo, concluyó, que «está creciendo en todos los aspectos», tanto en términos de economía y empresas como de población.

Una visita a La Vega con la vista puesta en la Agencia de Salud

El alcalde también aprovechó el mediodía para hacer referencia a alguno de los asuntos en marcha o previstos. En concreto, a la aspiración de Oviedo de convertirse en la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, aprobada por el Gobierno central. El Ayuntamiento ofrece el castillete de entrada a la fábrica de La Vega y, según anunció el regidor, realizará una visita en compañía de autoridades del Ejecutivo regional para que estas valoren el estado del edificio. «Hasta donde dependa de nosotros está todo hecho y espero que el Principado también dé un paso y vaya a Madrid», aseguró convencido.

No fue lo único. Canteli también se refirió al previsto desembarco de la Universidad Alfonso X (UAX) en la malograda galería comercial del Calatrava con dos grados universitarios y la Academia MIR, un proyecto que se encuentra a la espera de recibir respuesta por parte de la Administración autonómica. «Estamos con ello y yo espero que en septiembre haya una solución definitiva, no hay ningún problema de momento; esperemos que el pistoletazo de salida se haga en el mes de septiembre, estoy convencido de ello», reiteró el alcalde.

Por otro lado, hizo mención especial a la realidad fiscal del municipio. A raíz de una información de este diario desvelando un estudio reciente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) que sitúa a Oviedo como el segundo concejo de Asturias con peor fiscalidad para el asentamiento de empresas, el primer edil negó la mayor y se mostró en desacuerdo con el contenido del documento. «Están llegando empresas a Oviedo, sobre todo de alta tecnología; tenemos mil empleos nuevos en los últimos tres años» relacionados con las ingenierías y la natalidad, en aumento, agregó, «es gracias a gente joven con capacidad económica». En la capital asturiana, determinó el regidor, «se está rompiendo la natalidad de Asturias para bien», al tiempo que anunció que prestará especial atención a los datos «y si hay que corregir alguna cosa, se corregirá», manifestó.