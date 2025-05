La Guardia Civil dice que «no ha habido falta de coordinación» con la Policía Local de Oviedo en el caso de la 'casa de los horrores' El coronel Francisco Javier Puerta sostiene que la competencia de actuar en casos de menores «en una situación extraña» es de la Policía Local y advierte que cuando la Benemérita visitó la vivienda en febrero «se concluye que parece que no hay ninguna actividad ilegal»

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta, niega que se haya producido una descoordinación entre la Benemérita y la Policía Local de Oviedo en la investigación del caso de la 'casa de los horrores', de la que el pasado 28 de abril fueron rescatados por los efectivos de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento tres niños de entre 8 y 10 años que habían estado encerrados junto a sus padres durante casi cuatro años en un chalé de la zona rural de Oviedo. Puerta respondió así, durante un aparte en el acto de celebración del 181 aniversario del Instituto Armado, después de conocerse, tal y como informó EL COMERCIO, que la Guardia Civil ya acudió a la casa en a mediados de febrero, aunque en ese momento los agentes no observaron indicios de que allí dentro se pudiera estar cometiendo un delito. El padre de familia, en prisión provisional junto a su mujer, les había dicho a los uniformados que los niños se encontraban bien y que estaban escolarizados, cosa que no era cierta.

Según el coronel, la Benemérita recibió en principio una información «sobre la actitud sospechosa de una persona», el hombre de origen alemán que vivía junto a su familia en la vivienda desde octubre de 2021, y en ese momento se inició una investigación. «Al igual que esa recibimos diariamente muchísimas informaciones y todas se comprueban. Y con esta no pasó lo contrario», sostuvo Puerta. ¿Qué se hizo? «El mismo día que se recibió la información se inician las primeras investigaciones», continuó el coronel, de las que «sale un informe de los investigadores que no lo vemos completo y pasamos la investigación al equipo de policía judicial de Oviedo». Así, y después de dos meses de pesquisas, «se concluye que en esa vivienda parece que no hay ninguna actividad ilegal», y el caso queda en suspenso a la espera de recibir nuevas informaciones.

Informaciones, advirtió Puerta, que llegaron el pasado 14 de abril al área de Infancia y Familia del Ayuntamiento, lo que motivó la actuación de Seguridad Ciudadana y el posterior rescate de los menores. «Si la información que recibe Policía Local es que es posible que haya unos menores en una situación extraña, realmente es competencia de los servicios sociales del Ayuntamiento y no tiene porqué saber si Guardia Civil ha hecho algo o no porque realmente son ellos, el Ayuntamiento, el que debiera actuar. Falta de coordinación no ha habido», reiteró.

Preguntado sobre si la Guardia Civil tenía conocimiento que dentro de la vivienda había niños, respondió afirmativamente. «Teníamos conocimiento de que había niños, pero era compatible tanto con la situación familiar como con la situación personal de esa persona y nos hacía sospechar que esos niños pudieran estar en riesgo. De hecho, la primera información que se tiene de que aparecen los niños es que aparecen en el jardín de una casa, con lo cual no había nada que indicase que esos niños estaban en situación de riesgo, por lo menos a nosotros. Creo que la Guardia Civil actuamos correctamente en este caso y encomendamos la investigación a personal diplomado en policía judicial y con una amplia experiencia en investigaciones», concluyó el coronel jefe de la Comandancia de Asturias.