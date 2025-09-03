El Centro Asturiano, en su segundo día de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga, vivió una jornada de profunda gratitud y reconocimiento a las ... personas que conforman los pilares del club de Oviedo. Entregó la distinción de 'Socio de Mérito' a 72 miembros que han dedicado más de medio siglo a la entidad, un emotivo tributo a su lealtad y compromiso inquebrantable. Cada homenajeado recibió un diploma, un pin conmemorativo y una flor, en un acto cargado de cariño y admiración por su dilatada trayectoria.

El presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, pronunció un discurso que resonó en el corazón de los asistentes. «Enhorabuena a todos. Creo que el Centro tiene dos grandes actos y llamadas: las asambleas generales de socios y este, la entrega de insignia de 'Socio de Mérito' a aquellos con más de 50 años de antigüedad, porque vosotros sois los cimientos de lo que hoy es el Centro Asturiano. Vivisteis el club e hicisteis que todos vinieran aquí».

Martínez Quesada compartió un recuerdo personal: «El 5 de octubre de hace 26 años me incorporé aquí. A muchos os conocí haciendo deporte y hoy hacéis otro tipo de deporte: billar, chinchón, parchís», afirmó. Porque todo suma.

Momentos del acto de la entrega de los 'Socios de Mérito' y la llegada de los 'Abuelos del Año', Visitación Nava y Luis Manuel Cabrero. Mario Rojas

Tras la entrega de las distinciones. el club rindió un homenaje muy especial a los 'Abuelos del Año': Visitación Nava Iglesias y Luis Manuel Cabrero Morchón. «Que hayan pensado en nosotros para este reconocimiento es de mucha gratitud», explicó Cabrero que lleva 59 años siendo socios del Centro Asturiano y es muy consciente del deber que supone: «Tenemos la obligación de dejar este club a nuestros nietos porque esto es una herencia más».

Dicho esto, destacó la labor del presidente Martínez Quesada porque «ahora se administran muy bien las cuentas y hay que agradecerle a Gerardo que va paso a paso pensando en el futuro sin desequilibrio». Sus palabras cerraron un acto que no solo celebró el pasado, sino que también inspiró a las nuevas generaciones a mantener vivo el espíritu y la esencia del Centro Asturiano de Oviedo.