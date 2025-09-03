El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Centro de Asturias entrega una de las distinciones de 'Socio de Mérito'. Mario Rojas

Oviedo

Fiestas de Nuestra Señora de Covadonga
«Vosotros sois los cimientos de lo que hoy es el Centro Asturiano»

El club distingue a los socios con más de 50 años de antigüedad y homenajea a los 'Abuelos del Año'

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:01

El Centro Asturiano, en su segundo día de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga, vivió una jornada de profunda gratitud y reconocimiento a las ... personas que conforman los pilares del club de Oviedo. Entregó la distinción de 'Socio de Mérito' a 72 miembros que han dedicado más de medio siglo a la entidad, un emotivo tributo a su lealtad y compromiso inquebrantable. Cada homenajeado recibió un diploma, un pin conmemorativo y una flor, en un acto cargado de cariño y admiración por su dilatada trayectoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  8. 8 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  9. 9 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  10. 10 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Vosotros sois los cimientos de lo que hoy es el Centro Asturiano»

«Vosotros sois los cimientos de lo que hoy es el Centro Asturiano»