Oviedo
El club distingue a los socios con más de 50 años de antigüedad y homenajea a los 'Abuelos del Año'
Oviedo
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:01
El Centro Asturiano, en su segundo día de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga, vivió una jornada de profunda gratitud y reconocimiento a las ... personas que conforman los pilares del club de Oviedo. Entregó la distinción de 'Socio de Mérito' a 72 miembros que han dedicado más de medio siglo a la entidad, un emotivo tributo a su lealtad y compromiso inquebrantable. Cada homenajeado recibió un diploma, un pin conmemorativo y una flor, en un acto cargado de cariño y admiración por su dilatada trayectoria.
El presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, pronunció un discurso que resonó en el corazón de los asistentes. «Enhorabuena a todos. Creo que el Centro tiene dos grandes actos y llamadas: las asambleas generales de socios y este, la entrega de insignia de 'Socio de Mérito' a aquellos con más de 50 años de antigüedad, porque vosotros sois los cimientos de lo que hoy es el Centro Asturiano. Vivisteis el club e hicisteis que todos vinieran aquí».
Martínez Quesada compartió un recuerdo personal: «El 5 de octubre de hace 26 años me incorporé aquí. A muchos os conocí haciendo deporte y hoy hacéis otro tipo de deporte: billar, chinchón, parchís», afirmó. Porque todo suma.
Tras la entrega de las distinciones. el club rindió un homenaje muy especial a los 'Abuelos del Año': Visitación Nava Iglesias y Luis Manuel Cabrero Morchón. «Que hayan pensado en nosotros para este reconocimiento es de mucha gratitud», explicó Cabrero que lleva 59 años siendo socios del Centro Asturiano y es muy consciente del deber que supone: «Tenemos la obligación de dejar este club a nuestros nietos porque esto es una herencia más».
Dicho esto, destacó la labor del presidente Martínez Quesada porque «ahora se administran muy bien las cuentas y hay que agradecerle a Gerardo que va paso a paso pensando en el futuro sin desequilibrio». Sus palabras cerraron un acto que no solo celebró el pasado, sino que también inspiró a las nuevas generaciones a mantener vivo el espíritu y la esencia del Centro Asturiano de Oviedo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.