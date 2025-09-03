Santiago Jiménez Treviño, pediatra: «El Centro Asturiano de Oviedo ofrece acogida, alegría compartida y lazos familiares»

«El Centro Asturiano es un espacio de acogida, de bienestar, de salud a través del deporte de convivencia, de alegría compartida y de lazos ... familiares. Así que como padre, como pediatra, como socio y como ovetense orgulloso de su gente y de su tierra os invito a vivir las fiestas con entusiasmo». Con estas palabras sentidas y desde dentro del corazón cerró su pregón el pediatra Santiago Jiménez Treviño, conocido por su labor profesional y también por ser 'Spiderman' para los niños enfermos del HUCA, a los que alegra los días vestido de hombre araña en los descansos que le deja su labor médica en el centro sanitario ovetense. Y como prueba, vistió para la ocasión unos calcetines alusivos.

Jiménez Treviño dio la bienvenida a las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga en el Centro Asturiano acompañado por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la directora general de Emigración del Principado, Olaya Romano, y por el presidente del club, Gerardo Martínez Quesada.

Jiménez Treviño, que ofreció un discurso muy emotivo, habló sobre sus vivencias en el club y destacó que «las personas que somos es la suma de las vivencias que hemos experimentado y de la gente que nos ha influido. Mi persona está forjada por mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi mujer y mis hijos, mis compañeros de facultad... Pero también lugares: mi barrio en Oviedo y cómo no, el Centro Asturiano. En estos lugares fui feliz creciendo en un entorno que sin saberlo, me iba definiendo».

Tras el pregón, el presidente del club, Gerardo Martínez Quesada y el propio regidor entregaron a Iria Franco García y Mateo Ruiz Ríu, sus distinciones como 'Jóvenes del Año'.

Mientras tanto, la actividad bullía en el club con exposiciones, juegos, y el comienzo de la ya tradicional Miniolimpiada del deporte. El deporte, alma sobre la que gira el club.

Los festejos, que se alargarán hasta el lunes –día grande– continuarán este miércoles con muchas actividades y la distinción a los socios de más de 50 años de antigüedad y a los 'Abuelos del Año': Luis Manuel Cabrero y Visitación Nava,