El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pediatra Santiago Jiménez Treviño, conocido como el 'Spiderman' del HUCA, que hizo de pregonero, junto a la directora general de Emigración, Olaya Romano; el presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Mario Rojas
Fiestas de Nuestra Señora de Covadonga en el Centro Asturiano de Oviedo

Santiago Jiménez Treviño, pediatra: «El Centro Asturiano de Oviedo ofrece acogida, alegría compartida y lazos familiares»

El pediatra Santiago Jiménez Treviño abre las fiestas del club de Oviedo, que durarán hasta el lunes, con un pregón íntimo y emotivo

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:29

«El Centro Asturiano es un espacio de acogida, de bienestar, de salud a través del deporte de convivencia, de alegría compartida y de lazos ... familiares. Así que como padre, como pediatra, como socio y como ovetense orgulloso de su gente y de su tierra os invito a vivir las fiestas con entusiasmo». Con estas palabras sentidas y desde dentro del corazón cerró su pregón el pediatra Santiago Jiménez Treviño, conocido por su labor profesional y también por ser 'Spiderman' para los niños enfermos del HUCA, a los que alegra los días vestido de hombre araña en los descansos que le deja su labor médica en el centro sanitario ovetense. Y como prueba, vistió para la ocasión unos calcetines alusivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  7. 7 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  8. 8 El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero
  9. 9

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  10. 10

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Santiago Jiménez Treviño, pediatra: «El Centro Asturiano de Oviedo ofrece acogida, alegría compartida y lazos familiares»

Santiago Jiménez Treviño, pediatra: «El Centro Asturiano de Oviedo ofrece acogida, alegría compartida y lazos familiares»