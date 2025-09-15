El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La entrada del Colegio de Educación Especial de Latores. M. R.

El Principado mejorará el acceso y el aparcamiento del colegio de Latores, en Oviedo

La Consejería de Educación destina 62.000 euros a las demandas obras, con plazo de ejecución de tres meses

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:30

La Consejería de Educación ha sacado a concurso las obras de mejora de los accesos exteriores y la ampliación del aparcamiento del Colegio de Educación Especial de Latores. ... El contrato ya está en licitación por 61.979 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

