El Principado mejorará el acceso y el aparcamiento del colegio de Latores, en Oviedo
La Consejería de Educación destina 62.000 euros a las demandas obras, con plazo de ejecución de tres meses
Susana Neira
Oviedo
Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:30
La Consejería de Educación ha sacado a concurso las obras de mejora de los accesos exteriores y la ampliación del aparcamiento del Colegio de Educación Especial de Latores. ... El contrato ya está en licitación por 61.979 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
Según figura en el proyecto, las obras facilitarán el paso de los autobuses junto a la cancela de acceso al patio y aumentarán el número de plazas de vehículos ligeros en la zona verde que se encuentra al margen derecho de la calle de acceso.
Esta era una de las peticiones reclamadas por la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del centro, que la semana pasada solicitó una reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, para urgirlas. El actual equipamiento se ha quedado pequeño y con numerosas deficiencias, entre ellas en materia de seguridad, según denuncian los padres. Por tanto, consideran fundamentales varias obras a la espera de que se construya el nuevo centro en Montecerrao, cuyas obras comenzaron precisamente este mes. El equipamiento costará 18.91 millones de euros, la mayor inversión educativa del mandato.
